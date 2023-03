A Coruña acoge una 'carta de amor' al arte e instantaneidad de las Polaroid

Sacar una foto y verla inmediatamente en nuestras pantallas para ver si ha quedado bien y poderla enviar a amigos o familiares o colgarla en redes sociales es algo que hemos normalizado, pero que hasta hace bien poco no era habitual. Menos aún a finales de los años 40 del siglo pasado, cuando Edwin Herbert Land presentó en sociedad la primera cámara que revelaba en positivo una imagen en cuestión de un minuto.

Era el germen de las Polaroid, las cámaras fotográficas que revolucionaron el sector gracias a la instantaneidad y cuya historia y relación con la disciplina artística se puede ver desde mañana sábado en la Fundación Barrié, hasta el próximo mes de julio. Se trata de la exposición 'Proyecto Polaroid. En la intersección del arte y la tecnología', una muestra que se verá en primicia en España y que esta mañana presentaron el director de la Foundation for the Exhibition of Photography, Todd Brandow, y la exdirectora de Asuntos Culturales de Polaroid Corporation y consultora de curaduría del MIT Museum, Barbara Hitchcock.

Se trata de una muestra que recoge tres centenares de piezas, entre cámaras originales y prototipos que se fueron sucediendo durante las últimas décadas del pasado siglo, hasta creaciones realizadas con Polaroid y con representación de artistas como George Silk, Peter Beard, Andy Warhol o Guy Bourdin.

Algunas de las creaciones expuestas | Quintana

La muestra abarca las creaciones de múltiples artistas, desde composiciones en formato collage con las instantánteas de Polaroid, hasta innovaciones, como una vectografía del David de Andrea del Verrocchio para ver con gafas en 3D.

Hitchcock detalló algunas de las creaciones y como estas fotografías, para alguno de sus creadores, no eran más que el inicio de una obra mayor, creando en base a las instantáneas obras mayores en las que entremezclar arte pictórico o añadiendo detalles externos que continuaban la imagen.

En la exposición se pueden ver otras obras, como la imagen que tomó el astronauta Charles Duke en la Luna de una imagen de su familia tomada con una Polaroid, imagen que Duke dejó en la superficie lunar.

Durante la visita, Hitchcock aseguraba que la exposición es una suerte "de carta de amor". Brandow, por su parte, asegura que el trabajo se ha extendido durante más de una década y que ha dejado ver, entre otras muchas cosas, que Polaroid sigue estando vigente en la memoria colectiva, dando como ejemplo la sorpresa que se llevó al saber que en China había un interés real por esta tecnología en tiempos recientes.