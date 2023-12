El Corte Inglés de A coruña enciende el interruptor de la magia navideña

La ceremonia del encendido navideño en El Corte Inglés resultó una de las experiencias audiovisuales al aire libre más espectaculares que se recuerdan en mucho tiempo, al menos en lo que a cuestión comercial se refiere: más de media hora de evento, con malabaristas, fuegos artificiales, juegos de luces y desfile, hicieron las delicias de los cientos de mayores y pequeños que se reunieron en la calle Pérez Ardá.

Hacer magia con la Navidad para El Corte Inglés es como para The Rolling Stones tocar 'Satisfaction': algo aparentemente sencillo que convierte en rutinario con extremada maestría. Si en el imaginario colectivo residen el 'Ya es Navidad en El Corte Inglés' o 'Donde vive la Navidad' es porque muchas generaciones han interiorizado ese matrimonio.

Papá Noel llegó por todo lo alto

Le tocó al grupo Fam Teatre darle forma a la propuesta, y el resultado fue un desfile circense de malabaristas con el que contar una historia en clave abstracta que hipnotizó a muchos de los asistentes. Cerró el desfile la llegada de Papá Noel, que incluso despertó alguna que otra lágrima de emoción entre los más pequeños. De la mano del nórdico entonó el centenar de asistentes una cuenta atrás a la que sucedieron fuegos artificiales, el encendido de las luces y una exhibición pirotécnica de más de diez minutos. No se volvería a apagar jamás la luz de una fachada que, en todos los sentidos, brilló como nunca. Y entonces fue cuando Mariah Carey y su 'All I want for Christmas is you' inauguraron oficialmente la Navidad de El Corte Inglés.

La Navidad no abandonará El Corte Inglés en más de un mes:

Actividades infantiles:

- 8 de diciembre. 17.00 h. Taller de juego “Juguetes Simba”

- 15 de diciembre. 18.30 h. Cuentacuentos “Perretes con suerte” de Sharon Sitzer.

- 22 de diciembre. 18.30 h. Cuentacuentos “Saving Chritstmas” con Kids&Us.

- 26 de diciembre. 18.30 h. Actuación musical “Brica bai, de aquí a acolá!” con Paco Nogueiras.

- 27 de diciembre. 18.30 h. Taller creativo “Adornos navideños”

- 28 de diciembre. 18.30 h. Taller creativo “Decoración de platos navideños”

- 29 de diciembre. 18.30 h. Taller creativo “El fantasma colorido”

- 30 de diciembre. 18.30 h. Taller de juego “Gymkana”

- 2 de enero. 18.30 h. Taller creativo “Carta para los Reyes Magos”

- 3 de enero. 18.30 h. Taller creativo “Pinzas de Navidad”

Para participar en los talleres creativos y espectáculos musicales se requiere inscripción previa en: eventosacoruna@elcorteingles.es

Los más pequeños podrán hacer entrega de sus cartas a Papá Noel en los fines de semana desde el domingo 8 hasta el 24 de diciembre en horario de tarde. Y el Cartero Real los recibirá durante todos los días del 26 de diciembre al 4 de enero de 18.00 a 20.00 h.

Estas navidades también se acogerán las actuaciones de los coros infantiles Eirís y de la Escuela Presto Vivace los días 14 y 21 de diciembre.

Actividades para adultos:

- 11 de diciembre. 11.30 h. Taller “Decora tu Navidad” con el equipo creativo de El Corte Inglés.

- 12 de diciembre. 18.30 h. Taller “Navidad saludable” con Carolina Mosquera.

- 11 de diciembre. 11.30 h. Taller “Decora tu mesa de Navidad” con el equipo creativo de El Corte Inglés.

- 11 de diciembre. 18.30 h. Taller “Degusta una Navidad sin gluten” con La cocinita de Fati.

Actividades culturales:

- 18 de diciembre. 19.00 h. Presentación y firma “La cocinita de Fati” de Fátima Casanova.

- 19 de diciembre. 18.00 h. Firma “Helheim I” y “Helheim II” de Maite Mosconi.

- 20 de diciembre. 18.00 h. Firma “Hogar” de María Nieto.

- 21 de diciembre. 18.00 h. Firma “Palabras Malditas” de Miguel Conde-Lobato.

- 28 de diciembre. 19.00 h Presentación Premio Illa Nova 2023 “Os afogados” de Pablo J. Rañales