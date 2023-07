Cores Coruña realiza su primera actuación en la Feria de Asociaciones LGTBQI+

La nueva formación Coruña Cores realizó hoy su primera aparición pública en la Feria de Asociaciones LGTBIQ+ que se instaló en la plaza de Lugo. En total fueron cuatro los puestos instalados para Palestra, Orco, Les, Casco y Espazo diverso que dieron a conocer sus actividades al público, así como la venta de merchandaising. A la una de la tarde tuvo lugar el plato fuerte de la mañana: la actuación de Coruña Cores, un coro de reciente creación, apenas dos meses, y que tiene una finalidad inclusiva.

"Viñemos cantar aquí como unha especie de preestrea", explicó el director, Pablo Carreira. Son 35 personas las que componen la formación, pero ayer solo hubo 25 voces. Cantaron un tema de Rafaela Carrá y otro de Abba, y también están preparando temas de La Casa Azul, de Rigoberta Bandini o de las Tanxugueiras. Y por supuesto, "I will survive", un tema con el que por el momento no se atreven por faltas de horas de ensayo. "Esta posto no bloque de partituras", aseguró Carreira.