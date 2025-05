Cooperativistas de Xuxán se enfrentan a pagos de hasta 1.000 euros por sus alquileres sociales

El BNG, por medio de su diputado Néstor Rego, lleva al Congreso "a difícil situación pola que atravesan as persoas cooperativistas de Xuxán". Según explica el Bloque, tras promover 224 viviendas de alquiler social en suelo de la Xunta, estas personas tendrán que afrontar alquileres de hasta 1.000 euros ya que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) ha modificado el plan inicial de financiación.

"O incremento das condicións é brutal, sendo que se se aplicar o plano de financiamento inicial os alugueres estarían situados entre os 400 e os 600 euros, practicamente a metade do que se lles esixe agora ás persoas cooperativistas", comentan desde la formación nacionalista.

“Esta previsión de aumento dos prezos faise inasumíbel para moitas persoas. De feito, algunhas das familias xa renunciaron á adxudicación por este motivo”, denuncia el diputado del BNG. Por ello, le exige al Gobierno “que procure unha solución para as persoas cooperativistas de Xuxán, de modo a que se manteñan as condicións iniciais e non teñan que pagar alugueres de 1.000 euros”.

“É incomprensíbel que o Instituto de Crédito Oficial mude as condicións até o punto de duplicar o prezo dos alugueres inicialmente previsto. Non é este o modo en que se satisfai o dereito a unha vivenda digna, tendo en conta ademais que os requisitos para acceder a estes alugueiros é que non se podían nin superar ingresos de 4,5 veces o Iprem nin se podían ter outras prioridades”, argumenta Néstor Rego.



“As persoas afectadas séntense estafadas e enganadas e denuncian que se está a especular con solo público da Xunta, administración, ademais, competente en materia de vivenda”, añade.

Por todo ello, Rego le pide al Gobierno que impulse una reunión entre el ICO y los cooperativistas para “lograr unha solución que evite o encarecemento das cotas mensuais”. Además, el Bloque también recuerda que las competencias en vivienda le corresponden a la Xunta y que esta “lavou as mans”: “Podía ter feito máis do que fixo para facilitar o financiamento destas vivendas”.