El control de la huella de carbono en los gases anestésicos en el área sanitaria, Premio +10 Hospitales

El Área Sanitaria de A Coruña y Cee consigue una nueva distinción: el Premio +10 Hospitales por su Programa de Saúde Glasgow. Un reconocimiento al “compromiso activo” de esta demarcación “coas estratexias, obxectivos e metas establecidas ao longo do último cume do clima da COP26 de Nacións Unidas”. Esto le permite dar a conocer sus acciones, “e que a través deste proxecto innovador ‘Anestesia sustentable e pegada de carbono”, ten como obxectivo avaliar o impacto ambiental relacionado co uso de gases anestésicos nos hospitais de A Coruña e Cee”.



Con estas distinciones se persigue que el sector sanitario “se sume ao cambio e contribúa a acadar os obxectivos climáticos de España, recoñecendo os proxectos en materia de descarbonización mais innovadores dos centros sanitarios, servindo así de exemplo e inspiración a outros hospitais que queiran avanzar nesta dirección”, explicaron desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En cuanto a la iniciativa, el análisis detallado de la huella de carbono en los centros sanitarios del área detectó que entre un 81-84% correspondía a emisiones directas, de las que aproximadamente un 41% correspondía a los gases anestésicos, lo que impulsó el nacimiento de ‘Anestesia sustentable e pegada de carbono'", que se presentó a esta segunda edición de los +10 Hospitais polo Programa de Saúde de Glasgow.



Uno de los retos ha sido reducir la huellen el día a día, para lo que se diseñó una estrategia de sostenibilidad que incluye herramientas para los profesionales.