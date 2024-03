El Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña aprueba su primer plan de igualdad

La Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña acordó este martes la puesta en marcha del primer Plan de Igualdad de la entidad, con el objetivo de incorporar y desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Este plan, que tendrá vigencia hasta el 2027, se suma al desarrollado a través del área de Deportes para la protección de la mujer en el deporte así como el Plan de Igualdad Municipal.



El Consorcio de la Promoción de la Música firma así un documento estratégico para seguir dando pasos en materia de igualdad también en el ámbito cultural, con la puesta en valor del talento y potencial de las mujeres que integran la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Escuela Municipal de Música junto con las técnicas que forman parte del personal municipal adscrito al Consorcio.

La entidad reafirmó también su compromiso con el desarrollo de actividades artísticas, sociales y didácticas, con el objetivo de fomentar la promoción de la música entre la ciudadanía, medidas que recogerá el plan estratégico con una vigencia de diez años asentado en la cooperación público-privada para garantizar la viabilidad del consorcio.



En el compromiso firmado se sitúa como principio la igualdad de oportunidades en materia de selección promocional, salario, formación y condiciones de trabajo y conciliación. También atajar la infrarrepresentación femenina así como la prevención contra lo acoso sexual.



“Entre as principais medidas a adoptar destaca a procura de tribunais paritarios na selección de artistas da Orquestra Sinfónica de Galicia, revisar os rexistros retributivos anuais obligatorios para que non se supere a fenda do 15% entre mulleres e homes, realizar campañas de sensibilización en corresponsabilidade, aumentar a contratación de mulleres solistas e directoras convidadas ao tempo que as representacións de obras compostas por compositoras e a formación da plantilla en materia de igualdade”, explicó el concejal del área de Fomento y Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro.



Para el seguimiento del Plan de Igualdad se creará una Comisión formada por el gerente del Consorcio, Andrés Luis Lacasa; María Salgado, jefa de gestión económica-tesorera del Consorcio; Alberto García, contable del Consorcio; María Elena Umbría, docente de la Escuela Municipal de Música; y cuatro representantes del personal laboral, de las que dos serán de CCOO, una de la CIG y una de UGT.