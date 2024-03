La Consellería do Mar alerta de que no se podrá sembrar la ría de marisco en la fecha prevista

La Consellería do Mar considera que no se podrá sembrar la ría de O Burgo cría de marisco el día 8 de abril, como estaba previsto. Esto significa que los bancos tardarán más de lo esperado en ser productivos. La consellería da por bueno el informe de la Cofradía de Mariscadores que señala que, al retrasarse el dragado, la arena todavía no se ha asentado, de manera que “resulta imposible autorizala”.



En el documento remitido por las asistencias técnicas de la cofradía se informa de que existe una incertidumbre sobre la extensión exacta y batimetría (mapa del lecho de la ría) de los bancos marisqueros. Tampoco existe información sobre la granulometría (arena) y el tipo de sedimento final. Sostienen que tampoco se realizó la caracterización biológica de los bancos marisqueros.



La concesionaria de la obra pretendía que a partir del día ocho se comenzara a sembrar los bancos con 11,5

millones de almeja babosa y tres millones de berberecho. Contando el resto de especies de almeja, sumaría 18 millones de individuos para la siembra.



A tan solo 13 días de la fecha, parece “moi complexo de abordar o procedemento”, en palabras del a Xunta. La jefa territorial, María Xosé Cancelo, demandó a la concesionaria de las obras solucionar estos problemas y pidió un nuevo calendario, más realista y asumible. Al mismo tiempo, recuerda que debe ser el Gobierno central el que pague las ayudas a los mariscadores hasta que la ría vuelva a ser productiva.