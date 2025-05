Las conexiones de A Coruña con Eurovisión

Este sábado se celebra la edición número 69 del Festival de la Canción de Eurovisión, un concurso que a lo largo de los años ha tenido presencia coruñesa. Y es que, el dicho de que hay gallegos por todo el mundo es totalmente cierto.

Patricia Fernández, a pesar de nacer en Donostia, la une a la ciudad herculina el hecho de que su padre fue un ilustre jugador del Deportivo de La Coruña, Pahiño. La cantante era hermana del también artista Nacho Goberna, del grupo La Dama Se Esconde. Patricia salta a la fama cuando, en 1979, entra en sustitución de Amaya Saiza en el grupo Trigo Limpio.

Al año siguiente, en el 1980, el grupo representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción "Quédate esta noche", con la que alcanzó la 12ª posición en la final. Tras su aparición en Eurovisión, el grupo grabó 16 discos que les trajeron mucha fama, sobre todo en Latinoamérica. A finales de 1987 continuó su carrera en solitario bajo el nombre artístico de Patt Governa, además de trabajar en radio y teatro y colaborar con la cupletista Olga María Ramos.



Patricia falleció el 27 de septiembre de 2016, con 62 años, tras batallar contra un cáncer.

Federico Llano, polémico entre los eurofans

Federico Llano nació en A Coruña en 1960 y es un profesional de Radiotelevisión Española desde 1983. Entre 2002 y 2017 fue subdirector de Coproducciones y Festivales de TVE, convirtiéndose así en el máximo responsable de la delegación española del Festival.

Manel Navarro, representante español en Eurovisión 2017

Tras la polémica decisión de llevar a Manel Navarro a Eurovisión, quedando en el último puesto con la canción "Do It For Your Lover", Llano tomó la decisión de abandonar sus labores con el Festival de Eurovisión.



Fueron muchas las veces que los eurofans pidieron explicaciones a Federico Llano por las malas posiciones de España en el Festival durante su mandato: solo Ruth Lorenzo y Pastora Soler pudieron situarse en el top 10. Fueron diversos los artistas eurovisivos que se quejaron de la gestión de Llano, afirmando que sus malos resultados eran su culpa.

La vocal coach de Eurovisión Junior

Verónica Ferreiro es una coruñesa muy ligada al Festival de Eurovisión. Es cantante, compositora y profesora de canto y ha trabajado como corista y bailarina con artistas como David Bisbal, Raphael o Melendi.

Sandra Valero, representante española en Eurovisión Junior 2023



En el 2013, formó parte del jurado especializado del certamen y fue la coach vocal de Sandra Valero, quien representó a España en Eurovisión Junior 2023 y logró el segundo puesto en Niza con la canción "Loviu", el mejor resultado para España en este certamen desde 2015.



En Eurovisión Junior 2024 también tuvo la oportunidad de trabajar, junto con Vicky Gómez y Javier Pageo, con Chloe DelaRosa, quien quedó en sexta posición con "Como la Lola".

De Gaylicia a Malmö

Más recientemente, en el Festival de Eurovisión de 2024, el bailarín César Louzán Ferrío, de Fisterra, bailó

César Louzán en su actuación en Malmö

junto a Nebulossa al ritmo de "Zorra".

César es profesor en varias escuelas de baile en Madrid y fue bailarín de la compañía Nova Galega de Danza. Además, es habitual verle en espectáculos drag con su alter ego Gaylicia.

Este año, en Basilea, A Coruña también estará representada, ya que el diseñador asturiano Arturo Obegero vestirá al representante checo en el Festival. A pesar de ser asturiano, comenzó sus estudios de moda en la Escuela de Diseño y Moda Goymar. Ahora es uno de los diseñadores emergentes más destacados, vistinedo a celebridades como Harry Styles, Beyoncé o Lady Gaga.