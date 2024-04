Concentración en la Sagrada Familia contra un presunto narcopiso

Docenas de personas se manifestaron este viernes en A Coruña para protestar contra un presunto narcopiso.

La concentración se llevó a cabo en el cruce de la calle de Antonio Pereira con Sagrada Familia, frente al número 11 donde, denuncian los vecinos, existe un narcopiso.

Manifestación en la Sagrada Familia contra un presunto narcopiso

Pitos y cacerolas acompañaron a los manifestantes, que exigieron que se cierre este "punto negro de tráfico de drogas".

Los manifestantes, unas 50 personas, se concentraron también en la plaza de Nuestra Señora, en la parte de atrás del supuesto narcopiso, gritando una y otra vez "no hay más avisos para el narcopiso".

Aseguran que han contactado con la Asociación de Vecinos y con las autoridades y que no les han dado ninguna solución, en parte porque los ocupantes del supuesto narcopiso son propietarios y no se les puede expulsar. Aseguran que llevan cuatro años operando allí y que la situación no ha hecho más que empeorar recientemente.