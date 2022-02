La Concejalía de Medio Ambiente lleva la limpieza de pintadas a los barrios de la ronda de Outeiro

El contrato más importante del Ayuntamiento es el de la planta de reciclaje de Nostián, que lleva años en situación irregular, puesto que no se ha renovado la concesión. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, señaló ayer que los pliegos técnicos para la nueva licitación están prácticamente terminados, pero la nueva ley estatal de tratamiento de residuos sólidos urbanos ha supuesto un nuevo revés para un contrato que parece perseguido por la mala suerte. “Para nosotros implica poner un quinto contenedor en la calle para separar los envases”, explicó Fontán.

La concejala dejó claro que “nosotros ya lo realizábamos en la planta de Nostián mucho antes de que existiese siquiera el anteproyecto de esta ley”. A Coruña no es la única ciudad que utiliza este sistema. Córdoba y otras urbes del País Vasco y Cataluña también lo emplean. “Cumplimos los objetivos de la ley, y estamos peleando por nuestro sistema, y hasta que salga del Senado, de vuelta al Congreso, no podemos dar el paso definitivo”, aclaró. El modelo de Nostián, que es distinto del de Sogama, por ejemplo, atiende a gran parte del área metropolitana de la ciudad.