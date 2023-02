Las comparsas te las pinta Belén Canosa

Su firma es lo menos reconocible de su obra, pero para quienes han pasado por sus manos no deja dudas. Muchos de los que hoy acudan al desfile de comparsas identificarán el trabajo de Belén Canosa, popularmente conocida como Belén Te Pinta. La maquilladora amateur que ya sorprendió en Halloween, ha vuelto quedarse sin citas disponibles para carnaval, e incluso dos de sus turnos serán para caracterizar a otras tantas comparsas. Es decir, unas 60 personas.



Las redes sociales, especialmente Instagram, han disparado la popularidad de los maquillaje fantasía de Belén, que para la ocasión ha tenido que rebajar el ritmo de lo que en realidad es un hobby. “Solamente cogí dos días para trabajar”, confiesa. Empezará a a las 10.00 horas y terminará cuando el batallón de las dos comparsas esté listo para desfilar. “Serán un montón de horas, a lo mejor siete seguidas, con un pequeño parón para descansar”, explica.



Han sido muchas y variadas las peticiones y reservas a título personal. Muchos buscan en el talento de Belén lo que otros prefieren confiar a una máscara de goma. Las preferencias y tendencias coquetean con la moda, pero sin descuidar los clásicos. “Lo más solicitado es Miércoles y la Familia Addams, Harvey Quinn o Joker, pero el más curioso de todos es uno que irá caracterizado de Pantera Rosa”, asegura. Respecto al diseño de las comparsas, ella se dedica a llevar a cabo los trabajos de arte que emprenden desde las distintas asociaciones. “Los maquillajes fantasía en este caso los diseñan ellos, igual que los disfraces”, subraya.



Shakira y Bizarrap



Cada maquillaje puede superar la hora de trabajo y está pensado para resistir una noche de fiesta. Con todo reservado, alrededor de un centenar de personas se sentarán a confiar su aspecto a Belén Te Pinta. Sin embargo, el teléfono no para de sonar. Ni de sorprender. La última petición es quizás la más bizarra, o Bizarrap, que le han realizado hasta la fecha. “¡Una pareja acaba de llamarme para que los maquille de Shakira y Piqué!”, exclama. “Les dije que no, pero es lo más raro que me han pedido nunca”, prosigue.



Lo que tradicionalmente en el comercio se conocía por boca a boca se ha convertido en follow a follow o like a like en Instagram. Más de 5.000 personas ven habitualmente los trabajos de esa persona a la que empieza a arder el teléfono antes de determinadas fechas.