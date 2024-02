Después de que los coruñeses hayan tenido que soportar durante varios días la incomodidad que suponen las toneladas de basura acumuladas en plena calle, ayer comenzó en firme la retirada de los desperdicios con un servicio de refuerzo que comenzó a funcionar ya desde por la mañana. Aun así, puede que hasta el fin de semana la situación no se haya normalizado completamente, debido a las fiestas.



Según los trabajadores, la concesionaria PreZero contrató a siete personas más en el turno de la mañana, para poder retirar la basura que se acumula en torno a los contenedores, sobre todo, los soterrados que descarga un camión grúa. De lo contrario, el proceso de recogida se ralentizaría. Para STL, el sindicato mayoritario en el comité de empresa, es una prueba más de que hacía falta personal, como estaban demandando.



Soterrados

Por supuesto, no toda la ciudad se encuentra en el mismo estado. Las zonas más periféricas, con menos población, no presentan tantos problemas. En cambio, la zona centro, donde se encuentran los contenedores soterrados, precisamente porque tienen más capacidad, son los que están más desbordados. Según explica STL, cuando comienza a faltar personal, se reducen servicios y a menudo se salta el vaciado de un contenedor soterrado porque no se puede percibir a simple vista cuánta basura almacena, mientras que los de superficie se llenan enseguida y se desbordan fácilmente.



Con este refuerzo se pone fin al problema que ha supuesto en los últimos días lo que el Ayuntamiento denomina “huelga encubierta” de STL y que el sindicato considera que no es más que la consecuencia de la falta de personal crónica que padece PreZero. No hay que olvidar que la concesión fue anulada recientemente por el TSXG, por considerar que la empresa no cumplía con los requisitos del pliego de condiciones. A pesar de lo cual, ganó el concurso.



No es la única concesión de basuras del Ayuntamiento en situación irregular. La de la planta de reciclaje lleva cuatro años caducada, y la Concejalía de ha sido incapaz de licitar un nuevo contrato, a pesar de haber contratado ayuda externa.



Por otro lado, el prestigio de STL ha quedado muy mermado tras la detención, hace un año, de su secretario general, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, como sospechoso de un delito de corrupción por ofrecer contratos en PreZero a cambio de una cuota. Tanto el PP como el BNG consideran un chantaje la actitud del sindicato y la alcaldesa, Inés Rey, prometió estudiar “medidas”.