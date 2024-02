El conflicto de la recogida de basura podría tener las horas contadas

El problema de la basura en la ciudad podría tener, por fin, las horas contadas. Los trabajadores de la empresa PreZero, representados por el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), llegaron a un principio de acuerdo con la concesionaria del servicio, según anuncian los segundos. Los empleados habían pactado ejercer medidas de presión social para que la compañía no cambiara a once trabajadores del turno de mañana al de la noche.



Finalmente, tras desarrollarse la mesa de periodo de consultas, estos han logrado, dicen, que no se modificasen las condiciones de ningún empleado de la mañana, tal y como señala el presidente del comité de empresa de STL, Alfonso Seijo. Los números, asegura, les dieron la razón. “Hemos conseguido que el 1% que nos tenían que pagar, nos lo paguen en el plus de asistencia. Son 80.000 euros que tienen que repartir entre los trabajadores”, sostiene.

“Si se mantiene a esas siete personas en su puesto de trabajo, las calles volverán a estar limpias”, señalan



PreZero, además, y según apunta el portavoz de STL, ha contratado a siete personas más “que hacen falta para que el servicio se haga en condiciones según el pliego. Lo importante es que ahora hay personal suficiente para acabar todos los recorridos”, añade Seijo.



Ahora bien, ante la pregunta que se hacen todos los coruñeses, la basura, de llegar a un acuerdo, sí desaparecerá de las calles, pero no de forma inmediata. “Si se mantiene a esas siete personas en su puesto de trabajo, las calles volverán a estar limpias. No será esta misma noche, ya que se contrataron hoy–por el viernes–”, sostiene el presidente del comité. STL celebró hoy una asamblea con todos los empleados para aceptar este acuerdo, a falta de que sea redactado de forma oficial. Desde PreZero comentan que todavía no hay nada firmado, por lo que la negociación podría sufrir cambios.

“No me va a temblar la mano”



La alcaldesa, Inés Rey, reconoció esta semana que existe un problema en la recogida de basura. En cuanto a si se trata de una huelga encubierta, Rey contestó: “No voy a entrar en ningún tipo de provocación. Nosotros exigimos que se cumpla el contrato y no me tembló la mano cuando tuve que tomar decisiones y sigo en la misma tónica: no me va a temblar la mano”. Es necesario recordar que la actual concesión es irregular, ya que fue anulada en los juzgados.



El Tribunal Superior de Xustiza pronunció una sentencia en firme que señalaba que se entregó la concesión de forma indebida. El Ayuntamiento tendrá que licitarla de nuevo. La presencia de basura sin recoger en los contenedores supuso estos días una gran molestia para comerciantes, hosteleros y vecinos.