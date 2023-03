El comercio de A Coruña pide recuperar los vinilos decorativos en los escaparates de locales vacíos

El sector comercial de A Coruña continúa en su lucha por sobrevivir. Para mejorar el estado de las calles y dejar de lado la sensación de abandono por la gran cantidad de locales vacíos, desde la Federación Unión Comercial Coruñesa piden recuperar los vinilos estampados para cubrir las cristaleras de los bajos que no estén en activo, una iniciativa que ya se llevó a cabo en el año 2012.



Además, coincidiendo con un momento de descenso del consumo, motivado principalmente por el alza generalizado de los precios y el temor a una posible crisis económica, el Gobierno local anunció el programa Mover os Baixos con el objetivo de poner fin al problema de locales vacíos. Este anuncio, pactado con la Marea Atlántica, generó alegría entre los comerciantes de la ciudad. Barrios como Os Mallos o la Sagrada Familia cuentan con calles donde no hay ni un solo bajo en activo, pero el concurso público para la compra de bajos comerciales sin uso se cerró con una única oferta presentada.

Programa



La adquisición de estos locales es uno de los tres ejes del programa, que también contempla una convocatoria de subvenciones para pymes, micropymes, autónomos y entidades de economía social, con una inversión prevista de 900.000 euros; y la creación de un banco municipal de bajos comerciales en alquiler con garantías (600.000 euros). Desde el Gobierno local explican que la previsión es contar con obtener una mayor demanda en estos dos ejes. El presidente de la FUCC, José Luis Boado, se muestra comprensivo y considera que “los programas siempre tardan en tener repercusión”, aunque cree que sería interesante que se promocione más. “El intento es loable”, añade.



El portavoz de los comerciantes espera la llegada del banco de bajos en alquiler y, para paliar la sensación de abandono en las calles, menciona la citada recuperación de los vinilos. “Los propietarios deberían tener la obligación de adecentar los bajos y no tenerlos en malas condiciones. Pero como no es posible, sería interesante recuperar la campaña de vinilos porque daban un toque de color y contribuían a no afear las calles”, señala.



En 2012, cuando se puso en marcha esta iniciativa, los vinilos indicaban que el local estaba en alquiler e incluían el número de teléfono que el propietario quisiese mostrar, así como los metros cuadrados con los que contaba la superficie disponible. El objetivo, explica José Luis Boado, es dar color a bajos vacíos y oscuros, a la vez que se les añade un valor que con el paso de los años han perdido por la dejadez de muchos propietarios que se niegan a “embellecer” el estado de sus bajos comerciales.

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) estima que en la actualidad A Coruña tiene 900 locales vacíos en el circuito de comercialización. En octubre eran 820. Una de las causas de este crecimiento que menciona la patronal inmobiliaria en su informe es la finalización de la campaña navideña y el cierre del ejercicio fiscal anual. Además, su presidente, Benito Iglesias, cita también los altos costes energéticos, la venta online, la falta de competitividad y de relevo generacional como posibles causantes.