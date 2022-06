El comercio del centro se viste de gala durante su primera “Noche Blanca” normal desde la pandemia

La Zona Comercial Obelisco retomó ayer hábitos de la normalidad con la celebración de su primera “Noche Blanca” de la normalidad, sin restricciones, que permitió que los comercios del centro se vistieran de gala durante toda la jornada.



Lo de noche no fue literal, ya que la iniciativa dio comienzo a mediodía, a las 12.00 horas concretamente, y se extendió hasta última hora, hasta las 22.00.



En ese lapso de tiempo hubo tiempo para la música, para la gastronomía y, sobre todo, para los regalos y obsequios, bien por parte de los propios comerciantes, bien por los sorteos y rascas que la asociación comercial dispuso a lo largo del día.



Los más pequeños recibían juguetes, mientras que los mayores se lanzaban a las propuestas gastronómicas, degustaciones y consumiciones, así como detalles de la entidad comercial, como llaveros, bolígrafos u otros elementos similares.



Los comercios se vistieron de gala. Unos 70 en total, algunos dispusieron una alfombra para recibir a sus clientes, otros simplemente se circunscribieron al vinilo promocional.



Entre las siete decenas de establecimientos participantes, los hubo que fueron más allá y obsequiaron a sus clientes del día con comida y bebida, mientras que otros les ofrecieron regalos por cada compra. Aprovechando la jornada especial, no fueron pocos los locales comerciales adscritos a la entidad que aprovecharon para ofrecer descuentos por cada compra o en determinados artículos de sus colecciones.



Los más pequeños también pudieron disfrutar por la tarde, no solo con el espacio de ocio infantil, sino con la presencia de uno de los personajes de los “T-Racers” que se dejó ver ayer por el entorno de La Marina, Obelisco y Calle Real.









Hacer ciudad





La entidad buscaba retomar los hábitos de la normalidad con la celebración de la primera edición de esta Noche Blanca sin restricciones.



Se trata de eventos, como recordaba el pasado miércoles el presidente de la FUCC, José Luis Boado, que “hacen barrio y, por lo tanto, ciudad”.