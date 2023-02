Las comadres invocan una troula de la que el ocio nocturno toma el testigo

La ciudad se viste desde hoy de carnaval y de todo aquello hasta donde alcance la imaginación. Si una palabra describe a la perfección el estado en el que vivirá A Coruña hasta el miércoles esa es troula, una versión gallega de la diversión aderezada con retranca, mala leche y mucho buenrollismo. Y eso fue precisamente el sentimiento que invocaron As Comadres Cigarreiras en un acto que conecta directamente con la tradición más arraigada, que dio inicio al Entroido del Ayuntamiento y que desde 2019 aprovecha para reivindicar una figura histórica de acento coruñés.



Resulta paradigmático que el primer carnaval libre de restricciones sea Isabel Zendal la homenajeada, después de que precisamente sean las vacunas las que, en buena medida, hayan permitido recuperar la alegría. Más de dos siglos conectados por una gesta médica a través de una ofrenda en la estatua en honor a la enfermera ordense dieron el pistoletazo de salida al acto, con presencia de una alcaldesa, Inés Rey, que se mimetizó hasta acabar ataviada como una comadre más, gorro médico incluido.



Pero un Jueves de Comadres es como un concierto de estadio: todo el mundo espera los bises para, libreto en mano, iniciar la retahíla de chacarrillos con melodías perfectamente reconocibles. Para el segundo hit de la noche ‘Vacinando’, una de las enfermeras pareció arrancarse por bulerías silla en mano, pero en realidad se trataba de una versión del ‘Bailando’ de Alaska: “Vacinando, pasan o día vacinando, e mentres tanto na cuberta, non paran de vomitar”.



‘Vivir na Coruña’ era, como la ciudad, un must de libro. Mucho más ácido resultó en el caminar hacia María Pita ‘Bolboreta’ o ‘Yo no soy esa’ de Mari Trini: “Eu non son esa que Vox imaxina, unha criadiña que fai a comida, que serve a mesa e frega”.



Tanto Rey como las Comadres Cigarreiras reivindicaron la llegada de la troula o festa rachada a la coruñesa, y no tardó en coger el testigo el ocio nocturno. Los universitarios disfrutaron de su propio carnaval solamente horas después de que se diera por inaugurado. Lo hicieron con un ‘no hay billetes’ en superficies como Pelícano. Para su gerente, Luis Diz, se trató de una toma de contacto para la que se avecina. Y es que habrá al menos una fiesta por día en cada uno de los locales de Galicia de Noite. “Fomentaremos el que la gente venga disfrazada”, advierte. Los gerentes y propietarios de las diferentes zonas de marcha, que estarán a reventar y disfrutarán de horario ampliado, se dividen a la hora de elegir entre Halloween y carnaval. “Va a ser un 10, superará todas las expectativas”, advierte Emilio Ron, que en el Cine París incluso ha preparado para el lunes un carnaval para menores, lo mismo que el sábado Pelícano.