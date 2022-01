El Colón acoge la adaptación de Samuel Beckett de Helena Salgueiro

El Teatro Colón acoge el viernes a las 20.00 horas el estreno de “Come and go. Dramatícula No 121-127”. Se trata de una versión del texto del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Está dirigida por Helena Salgueiro e interpretada por ella misma, Iria Sobrado y Ana Gesto.





La función contará con traducción simultánea a la lengua de signos y, tras su conclusión, habrá una charla moderada por Sabela Mendoza. La entrada es gratuita, pero debe reservarse previamente en la web del Colón.





El diputado provincial de Cultura, Xurxo Couto señaló: “Na nosa aposta por programar propostas de calidade, sempre estamos atentos e receptivos para ofrecerlle ao público o máis interesante do traballo de creadores e creadoras galegas, en todos os ámbitos”.





El diputado provincial alabó la profesionalidad de todo el equipo que está detrás del montaje y sobre todo de Salgueiro, “unha artista multipremiada en todos os eidos da creación, xa como poeta, como performer, actriz, directora artística, bailarina, música ou cantante”.





El montaje apuesta por una estética minimalista, donde las tres mujeres conversan con lenguaje y gestos, formando una coreografía espacial, rodeadas de imágenes fragmentadas, fotogramas y sensores de movimiento.