Colectivos Lgtbi+ aplauden la condena "contra el odio" por el asesinato de Samuel Luiz

La Federación Estatal Lgtbi+ (Felgtbi+) considera que se ha hecho justicia con el veredicto del jurado popular emitido este sábado por el asesinato de Samuel Luiz, a quién mataron en 2021 al grito de 'maricón': "Demuestra que vivimos en un Estado de derecho contundente contra el odio".



El jurado popular ha declarado culpables a los cuatro hombres acusados de asesinar a Samuel Luiz, uno de ellos con la agravante de homofobia y otro como cómplice, y ha declarado no culpable a la única mujer del proceso, en un caso en el que ya había dos menores condenados por asesinato.



Para la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, "matar al grito de 'maricón de mierda' no es una forma de hablar, sino de verbalizar el odio que lleva al asesinato y a la saña con la que en este caso acabaron con la vida de Samuel".



"No podemos minimizar ni justificar este tipo de expresiones. Que te asesinen por tu orientación sexual es un crimen de odio. Que te agredan por tu identidad de género, también es un crimen de odio", ha añadido.

Considera que el veredicto "es un mensaje para todas las personas que no quieren convivir en la sociedad organizada, libre y democrática". "Nuestra justicia no permitirá que ninguna manada, ni ninguna persona quede impune tras una agresión por LGTBIfobia".



Desde ALAS A Coruña, entidad de la federación que postuló como acusación popular, también valora el veredicto pendiente todavía de conocer las penas para cada uno de los responsables de este asesinato.



"Confiamos en que este caso sirva para visibilizar la importancia de denunciar y ayude a restaurar la confianza mermada en el sistema judicial de las personas que han sufrido LGTBIfobia", tal y como muestran los informes del Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia, ha recordado Ana G. Fernández, presidenta de ALAS A Coruña.