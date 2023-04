Los códigos QR de la Ruta Picasso de A Coruña no funcionan

“Información non dispoñible. Sentímolo, pero esta información non está activa neste momento”. Es la respuesta que, según comprobaron desde el BNG, aparece cuando se escanean los códigos QR de la ruta Picasso de A Coruña. Así lo pudieron observar esta mañana en su paseo por la calle Real Avia Veira y Mercedes Queixas, números 2 y 3 de la lista del Bloque a la Alcaldía de la ciudad.



“A ruta Picasso está desactivada. Temos un Goberno Local totalmente desactivado”, ironiza Mercedes Queixas, también portavoz de cultura del BNG en el Parlamento gallego. Ante ello, Veira anunció que registrarán iniciativas en el Ayuntamiento para “coñecer por que está a acontecer isto, por que están desactivados os códigos QR, por que non se pode acceder á información da ruta Picasso na rede”.

Así, criticó que justo cuando se cumplen 50 años del fallecimiento de Picasso no esté funcionando correctamente una aplicación que ya se estrenó hace años. “É triste que, por exemplo, no mesmo local onde Picasso fixo a súa primeira exposición –en 1895, en el número 20 de la calle Real- pois non podamos acceder á información que dá conta dun episodio tan simbólico na vida do artista”, afirma Veira.

Los nacionalistas explican que aunque la ruta Picasso depende del Consorcio de Turismo, está también ligada a la política cultural que se promueve desde la Alcaldía: “E aí quen ten que dar explicacións é Inés Rey, pois foi ela quen asumiu as competencias nese ámbito despois de llas retirar, nunha das cíclicas crises de goberno habidas durante este mandato, a Jesús Celemín. Estamos ante unha nova mostra do desleixo do Goberno Local nesta materia”, concluye Avia Veira.