Chanel y el poder de Eurovisión conquistan A Coruña

Chanel opta este sábado a llevarse el micrófono de cristal en el Festival de Eurovisión que se celebra en Turín y los eurofans coruñeses o gallegos residentes en la ciudad tienen claro que, en caso de lograr la victoria, lo celebrarán por todo lo alto en alguna discoteca o lugar emblemático.





La última vez que España ganó el festival fue en 1969, con Salomé, y las apuestas sitúan a Chanel y su “Slomo” como la quinta favorita para alzarse con el trofeo. Los eurofans, ante los malos resultados obtenidos en los últimos años, son prudentes y optan por no hacerse ilusiones, pero no descartan quedar entre los cinco primeros puestos de la clasificación, algo que sería todo un éxito si se tiene en cuenta el declive que ha vivido la delegación española en su historia más reciente.





“Tenemos muchas posibilidades, pero también hay otros países que han ido a ganar, al igual que España. Creo que es posible, pero hay muchos factores sorpresa que pueden quitarle la victoria. Eso sí, confío en un top 10 e incluso top 5”, dice Cristian Amoedo, seguidor del festival desde 2022, cuando Rosa representó a España con su “Europe’s living a celebration”.





El sábado Amoedo se juntará con unos amigos de diferentes puntos de Galicia en casa para ver la final de Eurovisión y ya avisa: “Como gane Chanel vamos a salir con banderas y a darlo todo. Que se prepare la noche coruñesa”.





“Sin saberlo, ya era eurofan”

A los ocho años, y también con la participación de Rosa, Héctor Leiro recuerda cómo se enamoró del evento musical por excelencia. “Estaba en casa de unos amigos de mis padres y no nos pudimos mover de allí. No podía dejar de verlo ya que, sin saberlo, creo que me había convertido en eurofan”.





Este año, y aunque Rigoberta Bandini era su favorita en el Benidorm Fest, considera que Chanel ha conseguido “ganarse a todo el mundo con su gran profesionalidad”. Si bien sus candidaturas favoritas son Suecia y Reino Unido, no descarta que la victoria sea para España. “Sería un cúmulo de emociones muy fuerte. He quedado con amigos para verlo, así que creo que iríamos de fiesta”, reconoce.





Iago Gordillo organiza el primer podcast y Twitch en gallego que realiza una cobertura de Eurovisión. Desde su Recuncho Gamer, no duda en opinar sobre sus predicciones de cara a este sábado. “Tiene pinta de que va a ser uno de los mejores resultados de España en muchos años, pero veo complicado el Chanelazo”, dice. Manteniendo un especial cariño al Chikilicuatre, “por ver también a más gente a mi alrededor motivada ese año”, espera que de cara a próximas ediciones se opte por permitir que suban más de seis personas al escenario.





“El pack falla”

La actuación de Chanel cuenta con algunos fallos para Diego Barreiro. “El pack falla por la canción, aunque está bien envuelto con toda la actuación”. Por ello, augura quedar entre los diez primeros puestos, pero no más arriba del quinto. Apostando por la sinceridad y con la esperanza de que Suecia, representada por Cornelia Jakobs (una de las grandes favoritas) se lleve el micrófono de cristal, Barreiro confiesa que si España gana, “lo celebraría menos que cualquier victoria del Dépor”.





Mauricio Álvarez conoce el festival desde “Lady, Lady”, en 1984, y ahora es una de las voces del podcast “This is Galicia Calling”. Este coruñés, que rememora con ilusión la edición del año 1989, sabe que “en Eurovisión las cosas nunca son como pensamos”, por lo que desea que la victoria vaya para Portugal y el festival se celebre el año que viene en Oporto.