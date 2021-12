Una cafetería de A Zapateira reparte dos décimos del 91179, uno de los Cuartos Premios

La cafetería El Abuelo, ubicada en la urbanización Valaire, en el barrio de A Zapateira, despachó dos décimos de uno de los Cuartos Premios, el 91179, “que fueron expedidos por máquina”, indicó el dueño del establecimiento, Miguel Currás.



“Estamos muy contentos, ha sido una mañana de muchas llamadas y visitas. Cuantos más premios demos, mejor”, exclamaba Currás, que añadió que ya habían repartido más de 40.000 euros con la Bonoloto a los siete meses de abrir el despacho de loterías.



“Llevamos dos años y medio con la administración de lotería en el local y este ha sido el premio más especial”, comenta el propietario, quien fue avisado por su cuñado del premio repartido. Aseguran que no saben todavía quiénes son los agraciados y reconoce que ayer fue objeto de diversos comentarios y bromas: “Todo el mundo me decía que cómo no le había vendido a ellos ese número”, dice entre risas.









Ventas para El Niño





Currás lamentaba que la cifra premiada no fuese la que juegan en la casa, el 41008, aunque se consuela “porque ha tocado la devolución, al terminar el Gordo en 8”. El propietario del bar de A Zapateira confía, también, en que este pellizco de suerte se note en las ventas de cara al Sorteo del Niño, el próximo día de Reyes, y pueda repartir “algo más”.



El número 91179 fue agraciado con el segundo de los dos Cuartos Premios, dotados con 200.000 euros a la serie –20.000 euros al décimo– y fue a las 11.11 horas cuando se dejó ver.



La cifra se repartió por toda la geografía española, con presencia en localidades como A Illa de Arousa, Caldas de Reis, O Porriño, Vigo, Jaén, Alicante, Logroño, Getafe, Murcia, San Andrés y Sauces y Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Toledo, Pinos Puente (Granada), La Antilla (Huelva), Duruelo de la Sierra (Soria), Paredes (Asturias), Benasque (Huesca) y San Pedro del Pinatar (Murcia).