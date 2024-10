Cada vez más lejos de Dios: la urbe crece pero se estanca el número de parroquias

La ciudad no deja de crecer, acuciada por la urgente necesidad de viviendas. Algunos de estos edificios surgen entre los viejos, promociones levantadas en medio del casco urbano, pero la mayor parte de la vivienda se construye en Xuxán y, muy pronto, en San Pedro de Visma, donde las obras de urbanización avanzan tan rápidamente como lo permite la lluvia. Hay aceras, estacionamientos, parques y jardines, pero no iglesias. Esta infraestructura, que hasta hace unos años era uno de los epicentros de la ciudad, se está volviendo cada vez menos común, por muchos factores, desde la falta de sacerdotes hasta la escasa asistencia de los fieles. Actualmente, A Coruña tiene 35 parroquias y no parece que vaya a tener más.



Hace más de una década que se inauguró la última parroquia de A Coruña, la de los Santos Ángeles, junto a Nuevos Ministerios, en la plaza de Luis Seoane. En la Segunda Fase de Elviña, por aquel entonces (1 de octubre de 2011), fue todo un acontecimiento, al que acudió el arzobispo de Santiago, Julián Barrio; la delegada de la Xunta, Belén do Campo, y la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas. Pero entonces, no era más que la sustitución de otro edificio, construido en 1982, así que podría decirse que el templo anterior, el de Los Rosales, es el último que se construyó ex novo.

La parroquia de los Santos Ángeles, la más nueva de la ciudad / Quintana



En realidad, se edificó el polígono sin reservar terreno para el equipamiento religioso y sanitario. “Cuando me nombraron, no había nada”, comenta el párroco, Antonio Rodríguez. Originariamente, el terreno asignado era la parte alta donde ahora se encuentra el centro de empleo. “Empezamos sin nada, con una capilla en Escolapios, estuvimos ocho años en un local mientras fuimos tramitando el terreno. Comentamos al Ayuntamiento que allí era imposible construir una parroquia, porque la gente no subiría allí arriba. Se empezó a gestionar en el 2000 y se inauguró el templo en 2008”.



Rodríguez guarda buenos recuerdos: “Llevo desde el año 2000 aquí y se acogió muy bien la construcción y la aportación. Hubo mucha participación, pero la pandemia ha marcado el descenso en la asistencia de gente mayor. Pero se está recuperando de nuevo, incluso los niños y jóvenes”. El párroco considera que los centros cívicos han disminuido la necesidad de una parroquia como lugar de actividades. “Es bueno que se hayan extendido estos centros, donde la gente puede acudir, pero son dos cosas complementarias”, apunta.

La de San Fernando, en Feáns, sufre varios problemas y existen planes para construir una nueva / Quintana



El barrio de Novo Mesoiro, por ejemplo, donde residen cerca de 8.000 personas, tampoco tiene una parroquia propia. Los fieles bajan hasta la carretera de Feáns, donde se encuentra la parroquia de San Fernando, de la que el sacerdote José Luis Veira lamenta su estado: “Llueve tanto dentro como fuera. Los materiales son del tiempo de María Castaña y estamos clamando a voces por una iglesia nueva”. Afortunadamente, hay planes para hacer mejoras, se han comprado terrenos para abrir una nueva entrada y hay un proyecto para construir una nueva iglesia. Algún día.



Xuxán es todavía una cuestión distinta. Es muy posible, admiten desde el Arzobispado, que no tenga parroquia nunca, como tampoco la tendrá el nuevo polígono de San Pedro de Visma, porque las condiciones hacen cada vez más difícil que se creen nuevas demarcaciones. No solo porque hay menos fieles, sino también porque hay menos sacerdotes que tienen que ofrecer los servicios en varios templos. De hecho, hay curas en A Coruña que atienden hasta tres iglesias. “Hay que aprovechar la corriente del río –señalan–y es más fácil distribuir a los fieles a las iglesias que están más cerca”. Resurrección del Señor, San Vicente de Elviña o los Pasionistas, por ejemplo.

Trabajos en San Pedro de Visma, donde se construirán 3.600 viviendas / Carlota Blanco



Realismo

Que un barrio como Xuxán esté creciendo no significa que tenga una congregación numerosa, en unos tiempos en los que la religión pierde adeptos. “¿Cuántos fieles tiene? ¿Y cuántos van a misa? Tenemos que ser realistas, no podemos hacer cosas en el aire”, señala el padre Veira.



Además de recursos humanos, también es necesario valorar la cuestión de recursos económicos. “Es cierto que las urbanizaciones nuevas no habían dejado el espacio adecuado, o no se ha demandado un centro de culto, pero es la Iglesia la que tiene que comprar el terreno”, señala el padre Andrés Trinquete.

Xuxán es uno de los nuevos barrios que no tiene parroquia propia / Javier Alborés



Por supuesto, también están las contribuciones que aportan los fieles, pero el 90% de los fondos los aporta el arzobispado. “Normalmente, las iglesias se construyen en zonas nuevas, con nuevas casas donde viven gente joven que está empezando la vida, y lógicamente no se le puede pedir mucho para la construcción de la iglesia”.