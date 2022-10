Uno de cada tres ingresados por covid en Galicia corresponde al área de A Coruña

Los nuevos contagios confirmados de covid-19 en el área sanitaria siguen en descenso, de la misma manera que el número de casos activos, pero aumentan los hospitalizados, que se elevan hasta 40. De esta manera, uno de cada tres ingresados por coronavirus en Galicia corresponde a la demarcación de A Coruña y Cee.



Según el último informe aportado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), con las cifras anotadas hasta las 18.00 horas del domingo 2, son 286 las infecciones activas en el área sanitaria (-3), pero los hospitalizados ascienden (+6), aunque sin cambios en las UCI, donde se mantiene un único enfermo, en el Hospital Universitario de A Coruña.



Además, en unidades convencionales del mismo centro atienden 37 casos, mientras que el HM Modelo-Belén permanece un único paciente con covid, el mismo número en que el QuirónSalud.



Los casos nuevos confirmados en las últimas horas en demarcación el son 17 y, aunque en descenso, sigue siendo la que más anota de la comunidad, seguida de la de Santiago, que notificó 11. Desde el inicio de la crisis sanitaria, en el área se contagiaron 140.302 ciudadanos, de los que 139.164 superaron la enfermedad, mientras que el número de víctimas asciende a 892.



En cuanto a las pruebas diagnósticas realizadas en estos más de dos años y medio, se contabilizaron 852.138 PCR; 412.110 de antígenos, y 253.044 de otro tipo de pruebas, de acuerdo con la información que aporta el Sergas.



Este martes, a partir de las 13.30 horas, en el salón de actos do Hospital de A Coruña intervendrá Marcos Restrepo, una eminencia en Neumología, de la que es profesor titular en la Universidad de Medicina de San Antonio, en el estado americano de Texas, además de director de Medicina Intensiva do Hospital de Veteranos da División de Medicina Respiratoria.



Investigador infatigable, es un referente internacional en campo da infección respiratoria, indican desde el Chuac. No en vano, es, en el momento actual, “un dos firmantes de dous dos documentos de consenso máis importantes neste campo como son as guías da American Thoracic Society do manexo da Neumonía adquirida na comunidade, así como as da neumonía intrahospitalaria”.