Buen ambiente y visitantes de todo el país en el primer día de la Japan Weekend en ExpoCoruña

El recinto ferial de ExpoCoruña se reconvirtió ayer en escenario de la cultura popular y asiática, en una edición de la Japan Weekend que en su primera jornada registró una buena asistencia.





Ya desde por la mañana, multitud de personas se daban cita en el recinto para pasar el día en alguno de las decenas de stands de merchandising y creaciones artísticas que se dispusieron a lo largo y ancho del lugar.





Los cosplays de los animes y mangas de moda, junto a disfraces de personajes ya clásicos como Pikachu, Spider-Man, Muten Roshi o el Joker recorrían los diferentes puestos.





Además de los tradicionales concursos de cosplay, las exhibiciones de baile, o los puestos con videoconsolas, actuales y clásicas, el evento contó también con conferencias, como la que dieron Kiko da Sila y Anémona de Río acerca del primer manga gallego o la que ofreció Belia sobre accesorios para realizar cosplay. También hubo sesiones de firmas, como la doble que protagonizó el músico Ladybeard, o espacios como el del Insituto Kojachi donde adquirir una impresión de tu propio nombre en japonés.





De toda España

Algunas de estas propuestas la organizaban algunos de los stands presentes en el evento, como el de la asociación cultural Hijos del Lobo, de Asturias, que ofreció un taller para aprender a elaborar una cobertura de cota de malla.





Uno de los integrantes de la entidad, Nacho, explicaba que, pese a acudir a más ferias de este tipo, es la primera vez que venían a la ciudad herculina. Acuden con una colección de escudos, espadas o cubrebrazos hechos por ellos mismos, “todo lo que es madera, cuero, armaduras, lo hago yo”, indicaba. Los hace, no solo para que se puedan exponer, sino que también se utilizan en las recreaciones de batallas que ellos mismos organizan en Asturias y otros lugares de España, dan “clases de armas medievales y, a partir de ahí, recreaciones y espectáculos de combate”.





También desde fuera de Galicia, de Valencia, procedía Josué, que ubicó en el recinto su stand con mapas de gran tamaño de lugares ficticios como Hyrule, de la saga The Legend of Zelda. También era su primer evento en la ciudad, ya que por el momento “he ido a unos cuatro o cinco eventos”. Los mapas los empezó a hacer “de forma manual”, como uno de los que trajo para su venta, pero “con lo que empecé a ganar, me compré el equipo para poder trabajar digitalmente y hacer los demás formatos de forma profesional”, comenta y explica que no solo hace estos trabajos sobre lugares de videojuegos, sino que también trabaja con encargos para partidas de rol.





De la Comunidad Valenciana, concretamente de Alicante, también venía Julia López, “Julia Ljam”, con sus láminas hechas a mano, retocadas “lo menos posible con Photoshop” y en las que ilustra elementos tan variados como la “snitch dorada” de Harry Potter, como la anatomía de una mano, todo ello con textos también a mano, previo trabajo de investigación y preparación.