El brunch por 10 euros en A Coruña que da la vuelta al mundo

Entre los muchos pequeños placeres que refuerzan la idea de calidad de vida del coruñés medio está el de desayunar fuera de casa. Es, en muchos sentidos, la primera oportunidad para marcar distancia frente a la rutina o a una dinámica vacía de incentivos para los sentidos. Así parece haberlo entendido el espacio Pencil&Fork, uno de los espacios con más personalidad y originales de la zona de Maestro Mateo y Riazor. Desde hace dos semanas y al menos durante los próximos seis meses ha inaugurado una cafetería pop up en la que a se puede dar la vuelta al mundo en focaccia: seis opciones diferentes y representativas de una cultura y una cocina determinada y que, por otra parte, contribuyen al proyecto de un joven emprendedor.

Andrés Cuevas, mexicano de 28 años instalado desde hace 5 en A Coruña y con un máster en Panadería, tiene entre manos, nunca mejor dicho, un proyecto llamado Anako de Pan. Antes de salir a jugar, ha encontrado en la filosofía de Pencil&Fork el paso previo ideal para encontrar lo que gusta más y lo que todavía queda por pulir. “Fue una propuesta que me hizo David Sánchez (propietario de Pencil&Fork): Yo quería montar mi panadería, pero me había enfocado en impartir cursos y ahora me ha surgido esta gran oportunidad así que nos gustó la idea del pop up como paso previo a emprender”, explica. De momento, a juzgar por la reacción de los primeros en probarlo, podría abrir mañana mismo su Anako de Pan independiente. “El feedback es muy bueno, porque la gente ya nos ubicaba en la zona y ahora pueden añadir otra actividad”, dice.



Formato

Para los menos modernos o los que simplemente le guste llamar a las cosas por su nombre respetando la RAE el brunch del pop up de Pencil&Fork es un almuerzo de una cafetería efímera en el que se ofrece una paloma de ensaladilla, una focaccia (española, mexicana, gallega, italiana, británica o americana), un zumo o un refresco, un bizcocho, un café y bebida por 10 euros. También se puede dejar de lado el dulce y quedarse solamente con el salado y convertirlo en un menú de 6 euros. Aclara Cuevas que todas las preparaciones son a base de masa madre, con aceite de oliva virgen extra, aceitunas negras y semillas. Está disponible hasta las 14.30 horas, excepto los jueves por la mañana.



Pencil&Fork ha repetido la misma iniciativa que a sus dueños, David Sánchez y Ana Fariña, les permitió despegar durante su etapa londinense. “Todo este concepto surge en Londres a través de los diferentes municipios y de forma pública. Es apoyar ideas de negocio que quisieran tener un paso previo y nos pareció una buena oportunidad para emprendedores”, subraya David, que todavía mantiene el toque británico, como demostró en la fiesta de coronación de Carlos III o a través de sus famosos desayunos británicos para grupos cerrados.