Brillante y amena, así definen los asistentes la conferencia del magistrado Marchena en el Foro Ideal

Brillante, amena, interesante y oportuna. Y sin papeles. Estos eran los principales comentarios de quienes asistieron el jueves en el Palacio de la Ópera a la conferencia del magistrado Manuel Marchena, la primera organizada dentro del Foro Ideal. En el auditorio, personalidades de la cultura, la política y la sociedad coruñesa, principalmente relacionados con el Derecho y la Justicia.



Diego Calvo felicitó a Editorial La Capital “por la iniciativa de este tipo de foros”. “Es algo que demandábamos en la ciudad y en toda la comarca y mis felicitaciones también por la primera de las intervenciones, con una ponencia que ha dejado a todo el mundo pensando sobre esas tres cosas que nos planteaba; siempre está bien escuchar a gente que tiene cosas importantes que decir”, añadió el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes.



Por su parte, el exalcalde Francisco Vázquez calificó la conferencia de “magnífica, de fondo y forma”. “Me ha encantado, con esa oratoria sin papeles, aparentemente espontánea, pero muy profunda en el contenido”, afirmó. El exalcalde alabó el inicio de la charla, hablando sobre “el periodo regeneracionista de finales del XIX, con personajes como Alonso Martínez y lo que representó aquella España convulsionada”. Destacó también las “opiniones de una gran profundidad jurídica” de “uno de los mejores y más eminentes juristas de los que hay hoy en España, considerado por todos un juez independiente”. Para Vázquez, fue dando “respuesta y opinión ante el papel de los fiscales, los jueces y el papel de la acusación popular” en “un estreno extraordinario por parte del Foro del Ideal Gallego”.



Para Xulio Ferreiro, “foi unha conferencia moi interesante”, con el que comparte preocupaciones como jurista e investigador, “como é a relación da Xustiza coa Intelixencia Artificial”: “É un dos temas, non do futuro, senón do presente, e a min me está ocupando moito tempo de reflexión e de escritura”. “Creo que se fixeron algunhas reflexións moi acertadas”, añadió el exalcalde.



Salvador Fernández Moreda confesó que “venía preparado para escuchar un tostón jurídico” pero halló “una exposición amena, entretenida y profunda”, de la que le interesó mucho “el tema de la Inteligencia Artificial”.