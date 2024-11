Bomberos de A Coruña en Valencia: "Es la guerra, nunca vi nada igual"

Nosotros estamos bien, trabajando, pero aquí es la guerra, nunca vi nada igual", confiesa José Rama desde Albal, en Valencia, luchando contra la devastacion causada por la DANA. El equipo de doce bomberos llegó allí el lunes y el martes a primera hora d ela mñana ya se pusieron a disposición del puesto de mando avanzado. "Tardaron en darnos faena porque esto es superacótico. Ha llegado tal cantidad de recursos que cuestan administrarlos", explica.

Nadie llama al 112 porque todos están viviendo una emergencia, "todos tienen el garaje inundado". Hay una gran cantidad de voluntarios, tanto espontáneos como de PRotección Civil, "riadas de gente que han venido de motu propio", pero los bomberos coruñeses pueden hacer un trabajo especializado que no está al alcance de los simples voluntarios. "Nosotros somos los que más material traemos y los que más polivalentes podemos ser", añade.

Pasaron dos horas sin que nadie les dijera lo que hacer, decidieron marcharse a buscar trabajo por su cuenta. "Ayer estuvimos en Catarroja, y liberábamos accesos de garajes y los achicábamos. Los coches estaban uno encima de otro o con las ruedas para arriba", recuerda. Los vecinos ya estaban manos a la obra, empleando motobombas, pero cometían errores como mantenerlas dentro. "Lo medimos y dio positivo en monóxido de carbono, así que las sacamos fuera".

Luego se dieron una vuelta y descubrieron un canal de agua de 30 metros de ancho que estaba seco, con árboles plantados y hablando con un policía local se enteraron de que los militares estaban intentando quitar los coches, más de cien, junto con árboles y "mil cosas que arrastró la riada". Fueron revisando uno a uno delos vehículos y retirándolos. "Le damos servicio a la grúa del Ejército del Aire, de gran tonelaje. Se trata de un trabajo específico de bomberos que requiere el manejo de motosierras, cinchas, radiales...

A cambio de tanto esfuerzo, reciben mucho agradecimiento. "La gente está supervolcada. Había vecinos que nos traían bebida, comida, y estaban superagradecidos". Hoy ya no trabajan en viviendas, sino en canal, y tienen menos contacto con los lugareños. "Esto es un caos absoluto. Es muy complicado llegar al punto del desastre, porque tienes que abrirte paso, y si un pueblo tiene alrededor cinco pueblos, tienes que llegar primero a ellos". Así que lo que hacen aquí es usar maquinaria pesada o particulares y empresas hace un carril por donde entran recursos, luego se hace más grande el carril hasta hacerlo doble, luego las brigadas de limpieza. Se va arreglando un poco pero puede haber zonas en donde no se ha entrado.

"Nos levantamos a las cinco de la mañana y estamos aquí trabajando a las siete. Vamos al parque de bomberos con el material, y del parque venimos aquí. Cuando se va a la luz (porque no hay luz en la calle aunque sí en los domicilios), paramos de trabajar y buscamos trabajo al día siguiente".

Una cosa que llama la atención es que la separación entre zonas anegadas e intactas. "Sales de aquí, junto del núcleo y no pasa nada, cinco kilómetros a fuera. En un lado lo ves devastado y en el otro absoluta normalidad. Llama mucho la atención". Ellos seguirán trabajando hasta el viernes porque "ahora mismo hay trabajo de sobra para bomberos". El de A Coruña es el parque de Galicia que más personal ha enviado, y todos están muy contentos de haber venido. "Es mi trabajo. No me cabe en la cabeza que haya algo y que los bomberos no vengan", dice Rama.