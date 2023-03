BNG: "Que taxas paga Amazon na Coruña?"

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, defiende la regulación de la venta online para evitar que sea “competencia desleal” para el pequeño comercio de la ciudad. “O que non pode ser é que un comerciante teña que pegarse un madrugón para esperar a que chegue a furgoneta que lle trae as mercadorías porque só se pode descargar a determinadas horas, mentres o parque de furgonetas de Amazon invaden a cidade e utilizan o espazo público como se fose da súa propiedade”, remarca Jorquera, quien pide al Ayuntamiento una “política inspectora e sancionadora contundente”.

Lo mismo sucede en el caso de la basura: “Que pasa con todo o volume de cartonaxe que xeran as entregas de Amazon? Que taxas paga Amazon? Porque un comerciante si que ten que pagar unhas taxas de lixo”, razona. “Non se trata de prohibir a venda on line. Non se trata de prohibir a distribución daquilo que se merca on line. Trátase de regular a actividade para que non haxa competencia desleal”, esclarece Jorquera, quien muestra “toda a nosa solidariedade coas repartidoras e repartidores das grandes compañías de venda por internet. Sabemos que traballan en condicións precarias e con moito estrés”, para ensalzar el "rol esencial" para la economía y el empleo de la ciudad.

Junto a ello apuesta por políticas de movilidad "con vistas a axudar ao desenvolvemento do pequeno comercio coruñés, partindo da perspectiva de que o tránsito de mercadorías –moitas delas de produtores locais- fai parte do tráfico preciso para que as tendas dos barrios –e, por extensión, a economía da cidade- funcionen".