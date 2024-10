La concejala del BNG Avia Veira registró ayer una batería de preguntas por escrito para saber el motivo por el que el Gobierno local no ha implantado todavía el carril bici en Juan Flórez, eliminado por el popular Carlos Negreira en el comienzo de su mandato (2011-2015). La edil nacionalista recuerda, además, que el Ayuntamiento tiene una partida incluida en los presupuestos de 2022 de 1,6 millones de euros para este fin.

“O carril bus foi implantado no período 2007-2011 por impulso precisamente dunha área gobernada polo PSdeG-PSOE. A súa posta en marcha mellorou notabelmente a mobilidade do transporte urbano na cidade. De forma incomprensíbel foi eliminado polo PP en canto Carlos Negreira alcanzou a Alcaldía", señalan desde el Bloque Nacionalista Galego. Desde que Negreira perdió los comicios, y tras los gobiernos de la Marea y el actual del PSOE, el carril bus no regresó a Juan Flórez.

Por ello, Avia Veira quiere conocer el motivo por el que el espacio para uso exclusivo del transporte urbano no se repuso, al tiempo que pregunta al Gobierno municipal si “é consciente de que hai máis de medio millón de euros de fondos europeos en xogo”.