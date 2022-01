El BNG propone al Parlamento que se adelanten los pagos a los mariscadores de O Burgo

La diputada del BNG en el Parlamento gallego Mercedes Queixas ha registrado una batería de iniciativas para reclamar que se adelanten las indemnizaciones a las mariscadoras de O Burgo por las obras del dragado, que comienzan el próximo día 24.



Queixas alega que durante dos años no podrán desempeñar su actividad profesional y pide “solucións”. Se trata de una proposición no de ley, una interpelación y dos preguntas que animan a que la Xunta asuma ya esos pagos “e que logo lle reclame eses fondos ao Estado”.



Argumentan desde la formación nacionalista que la Xunta “dispón de asistencia xurídica propia” para la gestión de este asunto, “o que permite activar garantías de protección ás mariscadoras e evitarlles así un compromiso de endebedamento engadido innecesario”. La diputada Mercedes Queixas añade que el pasado 10 de diciembre el Parlamento instó al Gobierno gallego a que reclamase del Ejecutivo central la compensación a las mariscadoras “durante o período no que non poidan exercer a súa actividade de forma obrigada”



“O certo é que máis dun mes despois as persoas mariscadoras continúan sen saber como e quen lles vai satisfacer o seu dereito a non se veren prexudicadas pola realización de obras de titularidade estatal”, alega el BNG.



A juicio de Queixas, la Xunta debería haber abierto “un proceso de negociación inmediato co goberno do Estado para velar polos intereses dos traballadores da ría do Burgo".