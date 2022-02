El BNG pregunta al Gobierno local sobre un andamio abandonado en la calle Damas

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, dirigió una pregunta por escrito al Gobierno local en relación al abandono de un andamio en la fachada del número 3 de la calle de Damas, en la Ciudad Vieja, muy cerca de la plaza de María Pita.





Los vecinos, asegura, han denunciado la situación por la estructura abandonada, que constituye un foco de suciedad y dificulta la circulación de vehículos en horario de carga y descarga.





Jorquera se interesa por saber “se o Concello ten debidamente localizadas as persoas propietarias do inmóbel ou, se fose o caso, os responsábeis do estado de abandono da andamiaxe”.





Sanción

El portavoz nacionalista pregunta en el escrito si el Gobierno local ha requerido a esas personas para que resuelvan el problema y si se les ha sancionado.





Finalmente, instal Consistorio a aclarar “que medidas ten pensado impulsar para o número 3 da Rúa das Damas deixar de representar un problema de salubridade para a Cidade Vella”.





Esta misma semana Jorquera dirigió otra pregunta al Ejecutivo local sobre el núcleo de A Fontaíña, en el que pide más espacios públicos y equipamientos comunitarios.