El BNG pregunta por la falta de la bandera LGTBI+ en la fachada del Ayuntamiento

El BNG pregunta al Gobierno local sobre la falta de la bandera lqtbiq+ en la fachada del Ayuntamiento. La concejala de la formación, Avia Veira, acaba de registrar una pregunta por escrito sobre esta cuestión para conocer el motivo por el que “o Goberno Local eludiu a data do 28X e non pendurou ningunha bandeira arco da vella, símbolo do movemento lgbtiq+ da fachada do Pazo de María Pita.

En 2021 a resposta que se nos comunicou é que deficiencias estruturais da fachada aconsellaban que non se despregase sobre ela ningún símbolo”.



Veira señala en la exposición de motivos de esta iniciativa que “no Nadal houbo colocados na fachada diferentes adornos que non parecen que supuxesen un problema para a súa estrutura”. Para la concejala el asunto no termina en los aspectos simbólicos de la celebración: “O Goberno local tampouco impulsou actividade propia arredor da conmemoración do 28 de xuño, máis aló do apoio ao Atlantic Pride, e nin sequera sacou adiante unha campaña de concienciación e sensibilización propia arredor da data”, censura.

“Máis unha vez”, lamenta “o Goberno Local sitúase por detrás dunha sociedade que reivindica con orgullo o dereito de amar libremente”.