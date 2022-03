BNG y PP protestan por la falta de información sobre los presupuestos

Tras hacer público su acuerdo con Marea Atlántica para la aprobación de los presupuestos la semana pasada, la alcaldesa, Inés Rey, había anunciado que presentaría el borrador de las cuentas al resto de partidos de la oposición para escuchar sus aportaciones. La cita está fijada a las diez de la mañana, pero el PP ya ha criticado que no se le entregue la información antes, para no ir “a ciegas”. El BNG fue más tajante y rechazó acudir. El portavoz del Bloque, Francisco Jorquera, declaró al respecto: “Estamos no Entroido, mais non temos vocación de sermos comparsas dunha choqueirada”.



Para los nacionalistas, la alcaldeas no tiene ningún interés en escuchar sus aportaciones. y la convocatoria de mañana no es más que un “paripé” para poder fingir un diálogo entre todos los grupos cuando desde el principio (hace seis meses) han consistido en acuerdos bilaterales con la Marea, cuyos votos son los únicos que necesita para sacar adelante las cuentas de 2020. Rey tiene intención de llevarlas a pleno en la primera quincena de marzo, como anunció el viernes pasado.



El PP señala que sin tener un mínimo de documentación, acudir mañana a la reunión serviría tan solo para obtener una foto, “que tememos que es lo quiere el Gobierno municipal”, señaló la portavoz popular, Rosa Gallego. En esto coincide con Jorquera, que considera que el PSOE está más preocupado por la “escenificación” que por atender los problemas visibles de la ciudad, y recuerda que, después de la aprobación inicial hay que pasar un período de exposición y alegaciones, así que el presupuesto no estará aprobado hasta abril.









Partidas por conocer





Hay que tener en cuenta que la alcaldesa no ha presentado todavía las cuentas. El viernes pasado, la alcaldesa dio a conocer, junto con la portavoz de la Marea, María García, algunos acuerdos que habían llegado a cambio de su apoyo en el pleno, acuerdos en forma de partidas presupuestarias en campos como subsidios sociales, vivienda pública o lucha contra el cambio climático. En cambio, no se han mencionado las partidas destinadas a las grandes infraestructuras, como la intermodal.



Al ser cuestionada sobre las dudas que suscita entre PP y BNG; la alcaldesa se limitó a señalar que “hemos firmado un acuerdo para tener unos presupuestos expansivos para tener unos presupuestos expansivos que serán los presupuestos de la recuperación en el año 2022, con 309 millones de euros, un 19% más que en 2020 y que va a fortalecer los servicios públicos y el escudo social”.



Para Gallego, esta afirmación suscita aún más dudas “porque nos sorprende que hablen de un presupuesto que aumenta en un 19% sobre el prorrogado de 2020 sin explicar de dónde sale este incremento de ingresos y teniendo en cuenta que el presupuesto de 2020 escondía una subida del IBI del 3% que el Gobierno municipal ocultó”. Lo que hubiera querido el PP es que se hubiera pactado entre todos, como se consiguió con las ayudas del Presco.