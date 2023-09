El BNG pide que se reclame el dinero invertido en la Casa Escariz

"A Casa Escariz é un inmóbel que lexitimamente pertence ao Concello da Coruña e o BNG ten apoiado a acción do Goberno Local para conseguir a súa plena restitución". Así lo proclaman desde las filas nacionalistas, que aseguran que ya no basta con reclamar la titularidad del edificio, situado en la plaza de Pontevera, sino que también se debe reclamar a la Fundación Piñeiro Pose, que gestiona esta herencia del filántropo coruñés, "o diñeiro ingresado durante anos e retido indebidamente".

De acuerdo con el testamento de Manuel Piñeiro Pose, explica el BNG, las rentas de la Casa Escariz, una vez descontados los gastos para sufragar misas y cuidar su sepulcro, debían financiar el hospital municipal durante los 30 años posteriores a su fallecimiento, momento a partir del cual el edificio pasaría a ser propiedad del centro sanitario. Sin embargo, según el Bloque, "só hai constancia dun fluxo de diñeiro con dirección ao hospital desde 1970 a 1985. En 1985 desapareceu a clínica e o Concello -do cal aquela dependía- non percibiu desde aquela altura ningún ingreso, pese a que a Fundación Piñeiro Pose goza dunha excelente saúde financeira”, apunta Francisco Jorquera. De hehco, y de acuerdo con la empresa especilizada Axesor, sus activos ascenderían a 39 millones de euros y solo en 2019 habría declarado beneficios por valor de 915.000 euros.

Es por ello que Jorquera ha registrado una batería de preguntas en las que se interesa por saber si el Ayuntamiento “vai emprender accións para demandar as cantidades que a Fundación Piñeiro Pose ingresou durante anos e retivo indebidamente”. Y es que, dice, los testamentarios de Piñeiro Pose (el abad de la Colegiada y los párrocos de San Nicolás y Santa Lucía) argumentan que no hay continuidad jurídica entre el hospital municipal y el Ayuntamiento y que, por tanto, no existiría obligación de ingresar el dinero en la Hacienda local. Pero esa explicación, señala Jorquera, "non se ten de pé, pois o Hospital Municipal non tiña personalidade xurídica propia e o Concello da Coruña, o seu sucesor natural, era tamén o seu lexítimo titular".

Además, el BNG denuncia que que los testamentarios realizaron prácticas que conducen a la “privatización de vivendas cuxa titularidade lexítima corresponde ao Concello da Coruña”.