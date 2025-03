El BNG lleva a pleno las quejas por el estado de los polideportivos

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, a través del concejal David Soto, llevará a pleno una moción en la que se hace eco de las quejas de los usuarios por el estado en que se encuentran los polideportivos de A Sardiñeira y Elviña, ambos de titularidad de la Xunta. “As instalacións levan anos sen investimentos, o que se traduce en pingueiras nas pistas, paredes descascadas, armarios que non funcionan nos vestiarios, máquinas deportivas deterioradas e, mesmo en Elviña, accesos inzados de fochancas”, dice Soto.



El BNG asegura ser conocedor de que la concesionaria solicitó una autorización en urbanismo para llevar a cabo el mantenimiento general de las instalaciones.



“O permiso foille outorgado o 18 de setembro de 2024 mais a día de hoxe as obras non foron executadas, co cal a autorización estaría a piques de caducar, o que obviamente adiaría a reparación das deficiencias”, añade el edil.



Soto considera obvio que la Xunta no le está exigiendo a la concesionaria la debida diligencia a la hora de mantener las instalaciones en buen estado.



“É como se houbese un pacto non escrito de cohabitación pacífica entre o PP e o PSOE, polo cal evitan molestarse entre sí”, apostilla el concejal.