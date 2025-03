El BNG denuncia que A Coruña tiene la mitad de árboles de los que debería

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha registrado varias preguntas sobre el anuncio de una tala de árboles en Ciudad Jardín, especialmente en las zonas más cercanas a los hospitales HM Modelo y HM Belén. Y es que, explican los nacionalistas, las estimaciones sitúan en 25.000 el número de árboles de la ciudad, "moi por baixo dos 40.000 ou 50.000 que as persoas expertas consideran óptimo para unha urbe de 250.000 habitantes".

Según el Ayuntamiento, señala el Bloque, el crecimiento de las raíces de estos ejemplares levanta las aceras y dificulta el tránsito peatonal. El BNG quiere saber cuántos árboles se talarán y si existen alternativas como la reforma o la ampliación de los alcorques o si se planteó que estos sean retirados y trasladados a otra zona de la ciudad.

Árboles en Ciudad Jardín

"Sería ben mudar progresivamente a configuración das rúas, creando medianas arboradas, no canto de plantar árbores nas beirarrúas”, señala Jorquera, que destaca también que los árboles no solo dan sombra y adornan la ciudad, sino que también juegan un rol "esencial no combate contra as alteracións climáticas, pois actúan como sumidoiros de carbono e nas épocas de calor contribúen para moderar a temperatura, atemperando as chamadas ‘illas de calor’ provocadas polo asfalto, os edificios e as emisións dos vehículos”.