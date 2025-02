A Coruña pasa por la peluquería: el Ayuntamiento podará más de 1.600 árboles en el primer trimestre

Es una labor muy demandada por los vecinos, pero pasa desapercibida una vez se actúa. Cuando las ramas de los árboles se descontrolan y llegan a la altura, por ejemplo, de una ventana, los coruñeses piden que se acuda al lugar para podar dicho ejemplar. Ocurrió, sin ir más lejos, en Pla y Cancela, donde a finales de 2024 los residentes solicitaron la rebaja de la vegetación en esta calle.



El Gobierno local atendió la demanda, como tantas otras. Lo cierto es que la cifra de podas ejecutadas o en ejecución es muy significativa: en el primer trimestre de este año se actuará en 1.639 árboles distribuidos por todo la ciudad. Solo este mes las podas ya suman 723.



“Moitas veces os traballos que se levan a cabo de mantemento do arboredo da cidade non teñen gran visibilidade, non obstante os nosos equipos actúan en todos os barrios da Coruña organizando as podas de milleiros de árboles para garantir o seu correcto crecemento”, asegura la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz. Esta semana los operarios estuvieron en diferentes zonas como, por ejemplo, la avenida de Monelos. Las labores se distribuyen en tres lotes, que abarcan varios distritos.

Actuaciones

Las podas, además, son de varios tipos, existiendo la sistemática, la de refaldado (elevación de copa), despuntado (cortar el tallo principal de la planta para que rebroten los tallos restantes), limpieza o peligrosidad. En la mayoría de las ocasiones, la tarea consiste en eliminar ramas dañadas, muertas o enfermas para que crezcan mejor.



En estos casos, es por el bien del árbol. Pero, como se da cuando el arbolado existente en las calles afecta a viviendas o al tránsito de los viandantes, las podas a veces también se relacionan con necesidades humanas y no con la de los ejemplares. “Os servizos de xardinería, ademais, revisan cíclicamente todo o arboredo para comprobar o seu estado e evitar riscos. Temos o encargo de Inés Rey de contribuir a reverdecer a cidade e o estámolo a facer con investimentos en novos parques e coa plantación de árbores e vexetación en todas as rúas que reurbanizamos. Todo isto ten un necesario mantemento que levamos a cabo co máximo rigor”, añade la concejala.

Los plátanos sombra

Estos lotes también incluyen datos de diciembre, y esto es importante, dado que fue en ese mes cuando se actuó en la calle que se lleva la palma en lo relativo al número de ejemplares que sombrean sus aceras. Son 116 castaños, se tardó once días en podarlos, y se encuentran en la avenida de Salvador de Madariaga. ¿Y cuál es la especie en la que más trabajan los operarios municipales? El platanus hispánica o plátano de sombra. Algunos de los árboles más altos de A Coruña pertenecen a esta especie, como el que se localiza en

la plaza del Libro o los de Azcárraga.



También es común el ligustro (ligustrum lucidum), una especie igualmente destinada a aportar sombra. El próximo mes está programada la poda de 102 árboles en varios puntos de la ciudad, aprovechando que continúa el frío. Son solo números que sirven para poner de relieve una de las labores más rigurosas que cumple el Ayuntamiento y que más invisibilizada está.