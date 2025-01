El BNG denuncia que los alumnos extranjeros del IES Agra do Orzán siguen sin profesores especializados

El BNG asegura que el Instituto Agra do Orzán "continúa a carecer do suficiente número de docentes especializados en Pedagoxía Terapéutica para garantir o dereito á educación do alumnado inmigrante que non domina nin o galego nin o castelán".

Así lo denuncia la diputada nacionalista Mercedes Queixas, quien impulsará nuevas iniciativas parlamentarias sobre el tema. “Xa en outubro, rexistramos unha pregunta oral e unha proposición non de lei por medio da cal instabamos o Goberno galego do PP a que, tal e como prevé a lexislación, crease grupos de adquisición de linguas que permitisen ás e aos alumnos inmigrantes escolarizados no IES Agra do Orzán acceder á formación das distintas materias que nel se imparten. Mais pasaron os meses e a Xunta continúa sen facer nada ao respecto”, censura.

“O PP está a vulnerar o dereito á educación do alumnado inmigrante”, denuncia Queixas. “E non falamos dun caso illado, acontece en máis centros, quer da cidade quer da Galiza”, remarca.

Según explica el Bloque, en el IES Agra do Orzán hay alumnos de hasta 20 nacionalidades, "espello dun barrio que se caracteriza pola súa diversidade cultural e lingüística, alén de ser unha das áreas da urbe máis densamente poboada".

“Esta diversidade cultural, que debe ser entendida como unha oportunidade de aprendizaxe para a totalidade da comunidade educativa, debe ser acompasada de recursos educativos que favorezan a integración, pois, en moitos casos, a procedencia orixinaria do alumnado non ten referencia lingüística común”, subraya la concejala y diputada del BNG.

Restata Queixas que hay matriculados 75 alumnos calificados como NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), pero apenas cuentan con "un único profesional de pedagoxía terapéutica".

“Desde o centro xa se ten solicitado á Xunta aumentar a dotación destes profesionais tan necesarios, nun mínimo de dous docentes, como se se cubriron en cursos anteriores”, refiere.