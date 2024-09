El BNG de A Coruña preguntará por el "abandono" de las fiestas de los barrios

El concejal del BNG David Soto llevará al pleno del jueves una pregunta sobre el "compromiso" del Ayuntamiento con las fiests de los barrios, después de que este año “algunhas asociacións veciñais” considerasen que el Gobierno local actuó con “desleixo” y “abandono” y que las entidades vecinales “tiveron que pór diñeiro do seu peto para estas se celebraren”.

En algunos caso, comenta el concejal, “as asociacións desvinculáronse da organizacións das festas como forma de protesta perante o pasotismo do Goberno Local”.

Explican desde el BNG que para 2025 el Gobierno local ha anunciado un nuevo mecanismo de organización y financiación de las fiestas de los barrios con un aumento de fondos de 400.000 a 500.000 euros. Pero la preocupación, alega el edil, “das asociacións veciñais continúa, primeiro porque non teñen seguridade de que ese novo mecanismo vaia garantir a celebración das festas e segundo porque teñen medo de que se vexan obrigadas a adiantar un diñeiro do que non dispoñen para celebralas”.