El BNG de A Coruña no apoyará los presupuestos de 2025

El BNG de A Coruña ha anunciado este lunes, en el pleno extraordinario, que no apoyará los prespuestos de 2025 elaborados por el Gobierno local que dirige Inés Rey.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, anunció que no se dan "as condicións necesarias" para aprobar las cuentas de 2025. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo municipal, José Manuel Lage, aseguró que su mano seguirá tendida. Además, agradeció el apoyo macionalista al modificado del presupuesto que se vota este lunes en pleno así como los cambios en ordenanzas.





"Fan o papel que consideran convinte. Este Goberno local ten unha relación prioritaria. Polas razóns que vostede deu ou por outras o decidiron, o q non quere dicir que o Goberno local renuncie a ter un orzamento, hai moitos acordos pendentes", señaló Lage.

Jorquera alegó incumplimientos del PSOE en acuerdos previos. Hace dos meses del comienzo en falso de las negociaciones cuando el Bloque exigió un borrador del presupuesto de 2025 y un informe sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos previos.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, reprochó al BNG que no apoyen los presupuestos pero sí el modiicado. "Son somos socios de Gobierno", respondió Jorquera al popular, "estamos na oposición e exercémola ao noso estilo".

Para el BNG es necesario apoyar los cambios en las cuentas porque lo consideran "necesario": "Aínda que o Goberno de Santiago estivese en mans da Falange das JONS, nunca propiciaríamos o seu goberno". Jorquera señaló a Lage que "podería facer un repaso dos incumprimentos pero levaría moito tempo".

"Me parece una astracanada, se ríen de todo y de todos", resumió Miguel Lorenzo ante el enfrentamiento entre BNG y PSOE por los presupuestos. Se quejó además de que quedan más de "98 millones de euros sin ejecutar en inversiones en los barrios". "Lo de que los coruñeses tienen que pagar por la Alcaldía de Santiago no es un eslogan, es la realidad", señaló Lorenzo, que también aseguró que se está pagando el modificado con las bajas del presupuesto, "más de dos millones de euros se retiran de servicios sociales". "Esto no es forma de gobernar. El 90% de la responsabilida dla tiene usted, señor Lage", espetó el portavoz popular.

Tras el debate, el Gobierno local sacó adelante el último modificado de crédito del año, con la abstención del PP. Son 10,7 millones de euros, de los que ocho se destinarán a saldar la deuda con la Compañía de Tranvías.