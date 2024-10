El BNG alerta: peligra la aprobación de los presupuestos dentro de plazo

Ha pasado más de una semana desde la primera reunión con el BNG para negociar los presupuestos y el Gobierno local no ha movido ficha. Los nacionalistas le habían exigido un borrador y un informe sobre el nivel de cumplimiento de sus anteriores acuerdos y no han conseguido ni una cosa ni la otra. Desde el grupo municipal del BNG advierten: “Vemos moi pouco probábel a día de hoxe que os orzamentos estean listos para entraren en vigor a un de xaneiro”.



No hay que olvidar que Inés Rey gobierna en minoría (con un concejal menos que el PP) y que depende de los nacionalistas para aprobar las cuentas, igual que dependía de la Marea Atlántica en su anterior mandato. Debido a este problema, solo ha sido capaz de aprobar los presupuestos en tiempo y forma en 2024. El resto de las veces, o los aprobaba bien entrado el ejercicio o los prorrogaba. Algo que, por cierto, también había ocurrido con la Marea.



El BNG y el PSOE habían firmado un acuerdo de investidura que había hecho posible el segundo mandato de Rey y en él se estipulaba que se comenzarían las negociaciones en septiembre para tener listas las cuentas antes de que empezara el siguiente ejercicio. El año pasado se consiguió in extremis, aprobándose las cuentas en los últimos días de diciembre. Pero el Bloque considera que el PSOE no ha cumplido su parte del trato, por eso exige ver un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos. Hay que recordar que la Marea, que también había aprobado los presupuestos con el PSOE en el anterior mandato, también había protestado por sus incumplimientos.



Discreción

El BNG considera que es necesario ser discreto mientras duren las negociaciones. “Como é costume na casa, non as imos transmitir”, dicen, pero ponen como condición previa el cumplimiento de los acuerdos que ya han sido firmados para poder seguir adelante. El 29 de octubre hubo una reunión, sí, pero solo fue una formalidad. El acuerdo de investidura estipulaba que ambas partes debían reunirse en septiembre y eso hicieron, pero no hubo negociación.



Todo apunta a que el BNG no quiere encontrarse en la situación en la que se vio la Marea el mandato pasado: la de convertirse en la muleta de un PSOE débil en el hemiciclo municipal con escasas compensaciones. Por el momento, indican, ni siquiera se les ha entregado un borrador sobre el que trabajar (algo que también tardó en ocurrir el año pasado), a pesar de lo pactado. "Vai ser unha negociación longa e complexa", señalaron las mismas fuentes nacionalistas.