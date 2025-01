El BNG alerta de que el Ayuntamiento no está expidiendo tarjetas para aparcar en zonas de residentes

La concejala del BNG Avia Veira ha registrado una batería de preguntas para el Ayuntamiento de A Coruña, en las que cuestiona sobre el hecho de que no se estén expidiendo tarjetas para el uso de zonas de aparcamiento de residentes, pese a que estos pagan sus tasas.

Señalan desde el Bloque que son muchos los vecinos que se han dirigido al partido para comentarles que pese a pagar la tasa no tienen tarjeta, por lo que se quedan sin su espacio reservado, que pasa a poder usado por el resto de conductores.

“Por que razón non se están a expedir tarxetas de residentes? Que vai facer o Goberno Municipal para remedialo canto antes? Vai aumentar a vixilancia para garantir os dereitos dos usuarios das zonas de residentes?”, pregunta Avia Veira. “A falta de control fai que veciñas e veciños que pagan as taxas correspondentes ven como en ocasións non poden aparcar nas zonas reservadas porque persoas que non teñen dereito si estacionan nelas os seus vehículos”, censura Veira, que insta al Gobierno local a resolver cuanto antes esta situación.