El BNG advierte a la alcaldesa de A Coruña que recrudecerá la oposición

Tras el agitado pleno de ayer en A Coruña, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, insistió en pedir que "depure responsabilidades". Jorquera recordó a Rey, que gobierna en minoría con el apoyo del los nacionalistas, que la oposición nacionalista puede recrudecerse.

Como el acuerdo es de investidura, no de gobierno, el BNG no se siente obligado a votar las propuestas del PSOE en el pleno en los grandes asuntos. "Exerceremos como oposición. O grado de cumplimento dos acordos terá impacto no ton e na intensidade da oposición que exerce o BNG. E este caso non axuda", advirtió Jorquera.

Jorquera compareció públicamente acompañado de Avia Veira, la concejala que ha llevado el caso sobre el supuesto cambio de uso de un piso sin licencia a través de los expedientes. El BNG considera que lo que escuchó ayer son "medias verdades o mentiras". "Ratificámonos en que o sucedido contradí o deber de exemplaridade", sentenció.

Pero no se trata solo de esto: el BNG firmó un acuerdo de investidura con el PSOE para llevar a Inés Rey a la Alcaldía, y el nivel de incumplimiento de dicho acuerdo es bajo. El consorcio metropolitano de transporte, de la fachada marítima, la contratación del transporte público de la ciudad, la ordenación de terrazas, la regulación de uso turístico, las bases de A Coruña para el Mundial 2030 o en la investigación de la 'trama STL', enumeró el portavoz nacionalista.