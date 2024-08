Bluey levanta pasiones infantiles en el centro Marineda City en su primera visita a Galicia

Bluey, el popular personaje de la serie de animación del mismo nombre, llegó ayer al centro comercial Marineda City, en la que es su primera visita a Galicia, para quedarse hasta el próximo 7 de septiembre y amenizar, así, la vuelta al colegio de los más pequeños de la casa.



Entre aplausos y gritos recibieron ayer los niños a la cachorro Heeler de seis años que triunfa con su curiosidad y simpatía.



La cola poder sacarse una foto con ella, verla bailar e interactuar con el público era larga ya antes de las 18.00 horas, cuando estaba previsto que empezase el espectáculo. Bluey llegó entre aplausos, bailes y jugando con pelotas hinchables tras las peticiones de sus entregados ‘miniacólitos’.



No obstante, Bluey no llegó, vio, venció y se marchó para no volver; de hecho, las actuaciones del evento ‘Ponte en modo baile con Bluey’ se llevarán a cabo de lunes a viernes en tres pases – 16.30, 18.00 y 19.30 horas–. Además, los sábados habrá sesiones de mañana –12.00 y 13.00 horas–. Cada show será gratuito y los más pequeños podrán saludar al personaje tras cada actuación y habrá sorteos de productos de Bluey a través de redes sociales. Para participar en el evento un adulto acompañante debe registrarse en la web de Marineda City.