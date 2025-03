El Bloque pide que el Ayuntamiento apoye una iniciativa para localizar los bienes públicos

El BNG ha pedido que el Ayuntamiento apoye el proyecto del grupo Ergosfera ‘A Coruña Pública’, que pretende cartografiar los bienes públicos de la ciudad. Realizado por profesores de los departamentos de Geografía de la Universidad de Santiago, identifica los terrenos y edificios de titularidad pública y podría servir para localizar los bienes patrimoniales que se encuentran actualmente en desuso.



Para el BNG, se trata de un proyecto muy positivo que ayudaría a adoptar decisiones sobre el patrimonio público. Por eso, la concejala nacionalista Avia Veira llevará a pleno mañana una moción para instar al Gobierno local a que apoye económicamente la segunda fase, mejorando la cartografía.



Con este dinero también se podrían actualizar los procesos de transformación urbana en curso, desde la reforma de Alfonso Molina hasta el proyecto de interese autonómico ‘Monte Mero’ pasando por los desarrollos en San Pedro de Visma, o la API-R29 Bergondo-C. Eirís-Oleoducto. “Só a través do coñecemento sobre o que é ou non público podemos protexernos de tentativas de privatización ou usos afastados do ben común”, declaró Veira.



El teniente de alcaldesa y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, anunció en su día un proceso de inventariado de propiedades y de concesiones del Ayuntamiento que se encuentran dispuestas por toda la ciudad para tener una idea más clara de la propiedad. El anuncio se hizo a principios del primer mandato y todavía no está cerca de concluirse.