Las Becas Comedor de A Coruña primarán a los menores que estén en un programa de inclusión social

La Junta de Gobierno local aprobó hoy la nueva convocatoria del programa municipal de Becas Comedor, que contará con un presupuesto de algo más de dos millones de euros para el curso 2023/2024. “Un ano máis, e co obxectivo de reforzar as políticas sociais, o Concello busca incrementar o apoio ás familias que teñen dificultades para atender as persoas que teñen ao seu cargo”,

señaló Inés Rey durante su intervención.

La principal novedad de esta edición es la concesión automática de la ayuda para el pago del comedor escolar a los menores que estén en un programa de inclusión social y transición a la vida autónoma de la rede Municipal de Acollida. Además, las bases atienden a la realidad de las familias en las que exista un miembro víctima de violencia de género, de manera que el agresor no computará como parte del núcleo y sus ingresos no computarán en la unidad familiar.

La convocatoria, cuyo plazo de solicitud se abrirá el 13 de marzo y se cerrará el 12 de abril, estará dirigida a alumnado de centros escolares de A Coruña dotados de comedor, para las edades de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Educación Especial.