El barrio de Monte Alto se queda sin más de 200 plazas de aparcamiento

Después de sucesivas demoras durante años, las obras de reforma del mercado de Monte Alto comenzaron recientemente. El primer paso fue la demolición que, tras los preparativos realizados el mes pasado, comenzó la semana. Por delante quedan tres largos años de obras. Durante todo ese tiempo, los placeros podrán seguir trabajando en la estructura provisional que se inauguró el 29 de marzo en la plaza de Indalecio Prieto. Sin embargo, no existe ningún arreglo para el aparcamiento que se encuentra debajo del mercado, de manera que no existe alternativa de aparcamiento. A esto hay que añadir las obras del Paseo Marítimo a la altura de As Ánimas, en total más de 200 plazas que han desaparecido.



Fuentes municipales recuerdan que la del mercado es una situación transitoria pero no solo afecta a los clientes: en la primera planta existían 69 plazas destinadas a usuarios del mercado y del supermercado que hay en superficie. Entre las 99 que hay en la segunda planta, 52 se dedicaban alquiler y a cesión permanente o residentes durante la duración de la concesión.



En As Ánimas

El problema del aparcamiento se sufre en toda la ciudad, pero el del mercado de Monte Alto es uno de los pocos aparcamientos públicos de los que disfruta este barrio, y que ahora tendrá que pasar sin él. Además, el 26 del mes pasado también se anunció el cierre del Paseo Marítimo en el tramo comprendido Adormideras y Veramar, como parte de las obras de reforma que comenzaron el año pasado. El corte durará cinco meses, y se supone que apenas tendrá afectación al tráfico.



En cambio, sí afecta al aparcamiento en esa zona, puesto que hasta ahora, las obras no impedían el estacionamiento. No existe un cálculo exacto pero desde el comienzo de las obras, ha mediados de noviembre, se ha eliminado una docena de plazas en batería situadas justo frente a la Escuela de Artes Pablo Picasso. También se ha eliminado todo el aparcamiento desde la calle Veramar, lo que supone otro centenar de plazas. Los trabajos abarcan desde el dique de abrigo al cementerio de San Amaro, y en ese tramo de 1,5 kilómetros existen unas 200 plazas. Sin embargo, fuentes municipales matizan que no desaparecerán todas y que algunas se repondrán una vez termine el proyecto. Su espacio lo ocuparán, entre otras infraestructuras, dos aparcabicis.



Xosé Vázquez, presidente de la asociación de vecinos de Monte Alto asegura: “Es un problema terrible. Es casi imposible aparcar. A nosotros los vecinos nos reclamaron por las obras del Paseo Marítimo porque nos dicen que ahora no hay ninguna plaza donde aparcar. Tenemos una gran cantidad de asuntos pendientes con el Ayuntamiento”.