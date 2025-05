El bar de A Coruña al que solamente le falta un club de fans cumple una década

Existen establecimientos de hostelería que miden su éxito en reseñas de internet y otros cuya vocación les lleva a encontrar el reconocimiento en su capacidad de convocatoria o la fidelidad de los habituales. El San Xoán es uno de los grandes representantes de este segundo grupo, como quedará de manifiesto en la fiesta que ha preparado de cara a este sábado por su décimo aniversario. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, tanto Tonhito de Poi como Pulpiño Viascón juntará de manera simbólica el espíritu de Heredeiros da Crus y de Os Diplomáticos de Monte Alto.



A pesar de que a la entrada se apunta a 1966 como fecha de apertura, el año 2015 supuso un punto de inflexión en un establecimiento que desde entonces no ha dejado de crecer. Fue cuando Jorge Rilo y Jorge Vázquez, los dos socios que tomaron las riendas en ese momento, le cambiaron la vida al bar, pero también a unos clientes que en muchos casos los visitan día a día. “Yo nací en esta calle y conozco a todas las viejas glorias que andaban por aquí. La San Juan ha tenido sus momentos, nos comimos una pandemia y, entre todos, hemos conseguido recuperar poco a poco”, apunta Rilo, que no se atreve a calcular cómo de masiva acabará siendo la convocatoria del sábado. “Lo que me hace más ilusión es volver a ver a mucha gente que, por motivos diferentes, no podemos ver tan a menudo. Seremos una gran familia junta, todos al mismo tiempo”, pronostica.



El San Xoán puede presumir de no tener nada especial y que, precisamente, eso sea lo que lo haga tan querido entre su parroquia. “La música representa algo muy especial para nosotros. No queremos que sea un local de conciertos, sino algo donde se hace un evento para premiar a la gente fuera de la monotonía. Es un sitio donde sentirse cómodo y estar feliz”, indica uno de los socios, que no duda en aderezar la experiencia con raciones y con su famoso jamón asado.



Ahora que la relación con los vecinos monopoliza el debate sobre el modelo de ocio el San Xoán puede considerarse ejemplar: es el primero en echar el cierre en los tardeos de domingo (alrededor de las 22.00 horas) y no ha sido objeto de queja alguna en diez años. “Nunca hemos tenido problemas. Abrimos todos los días salvo los martes y cuidamos el bienestar de todo el mundo. Somos el primer local en cerrar y no queremos alargar por ese bienestar”, explican.