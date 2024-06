La banda coruñesa Another Wasted Year pasa a la final de 'Factor X'

La banda Another Wasted Year (AWY) -con integrantes de A Coruña y Cambre- logró este lunes el pase a la final del programa Factor X, de Telecinco, y lo hicieron interpretando la canción 'Una foto en blanco y negro' de El Canto del Loco. El grupo compuesto por Diego, Martín, Adri, Jorge y Joel era la única pieza del equipo de Willy Bárcenas (Taburete) que resistía en las segundas semifinales y conquistó al jurado con su energía y compañerismo.

"He visto esa ilusión, esos ojos llenos de ganas por vivir cosas, por tener una carrera. Creo que lo tenéis todo", dijo Bárcenas a la formación, que estrenó el pasado febrero una nueva etapa cantando en castellano tras su primer EP, ‘Until we see the light’. AWY son ahora mismo los únicos gallegos en el concurso de talentos televisivo.



La banda fue telonera del Rock in Cambre en 2022 -que tuvo como cabezas de cartel a Los Zigarros, Dakidarría y The Peawees- y el pasado octubre participó en el Wizink Center de Madrid en un evento para conmemorar los mil conciertos del recinto.