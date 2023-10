Another Wasted Year: del Rock in Cambre al Wizink Center

La banda musical de Cambre Another Wasted Year tocará este miércoles 25 de octubre en el Wizink Center de Madrid, dentro de un evento para conmemorar los mil conciertos del recinto y en el que han invitado a cien bandas de todo el país para subir al escenario. Junto a Xur, de Lira, y Law, de Vigo, son los únicos gallegos que participarán en la iniciativa.

Así lo confirmaron esta tarde los integrantes del grupo en sus redes sociales, aduciendo un "pues no es una broma". "Los sueños se cumplen de la mano de #Los1000delWizinkCenter y del maestro que respetamos y admiramos, Raphael". Y es que el artista de Linares participará en el macroconcierto, igual que formaciones como Miss Caffeína, Bechamel o Marlon.

La música comenzará a sonar el martes 24 a las 19.00 horas y no parará hasta 16 horas después. Another Wasted Year, que actuó como telonero del festival Rock in Cambre en 2022 -que tuvo como cabezas de cartel a Los Zigarros, Dakidarría y The Peawees, entre otros-, tocará a las 10.50 horas del día 25 su tema 'See the light'. El grupo lanzó en diciembre del año pasado su primer EP, 'Until we see the light'.